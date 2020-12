We zitten weer midden in de tweede golf

Heel veel slechter hadden de cijfers niet kunnen zijn, de middag voor premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen geven. Eigenlijk staan alle seinen op rood, blijkt uit de wekelijkse rapportage van het RIVM.

Allereerst het aantal positieve tests, dat afgelopen week stevig steeg. 43.103 nieuwe meldingen van positieve tests kwamen er deze week bij het RIVM binnen, een stijging van bijna 25 procent ten opzichte van de week ervoor. Er wordt meer getest, maar er zijn óók meer mensen positief: het percentage positieve tests steeg voor het eerst in weken, naar 11,6 procent.

Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg, van 1.007 naar 1.229. En waar in de voorgaande weken het aantal besmettingen met name onder middelbare scholieren steeg, was er nu in alle leeftijdsgroepen een groei te zien.

Extra zorgelijk: de situatie leek in de loop van de week te verergeren, het percentage positieve tests nam toe.

Opleving van tweede golf

En zo zitten we plotseling weer midden in de tweede golf. Een maand geleden leek de gedeeltelijke lockdown te werken: de piek was bereikt, in tweeënhalve week halveerde het aantal nieuwe positieve tests. De afgelopen twee weken stagneerde de daling al en golfde het aantal positieve tests rond de 5.000 per dag. Dat is nu omgezet naar een stijging: dagelijks worden nu ruim 6.000 mensen positief getest. Hoe kan dat?

Daar zijn meerdere verklaringen voor, stelt Coretta van Leer, viroloog van het Universitair Medisch Centrum Groningen. „Allereerst: we zitten midden in het coronavirusseizoen. Dat weten we van andere coronavirussen, die een verkoudheid veroorzaken. Dat seizoen loopt van september, oktober tot april, mei.”

Het is in die periode veel moeilijker om het aantal besmettingen terug te dringen, zegt Van Leer. „In mei konden we naar buiten, met elkaar de natuur in of hardlopen. Dat doen we nu niet meer, het weer is koud en vies, we gaan naar binnen. Daar is het risico op besmetting veel groter.”

Bovendien zijn we nu veel minder streng voor onszelf. „We houden ons minder aan de regels, houden minder afstand en gaan vaker bij elkaar op bezoek. Maar er is nu geen ruimte voor fouten.” Omdat de besmettingsgraad nog hoog was – er liepen nog tienduizenden besmettelijke mensen rond – kan het virus dan ook snel weer oplaaien.

Meer maatregelen lastig

Dat is moeilijk te voorkomen, aldus Van Leer. „Alleen door strenger voor onszelf te zijn. Van de besmettingen waarvan de GGD’s de bron achterhalen, vindt het gros thuis plaats, binnen het gezin of bij bezoek van familie of vrienden. Het is heel lastig om daar maatregelen tegen te nemen. Andere besmettingshaarden hebben we vaak al gesloten, zoals de horeca.”

Denny Borsboom, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, ziet nog wel mogelijkheden om besmettingen te verminderen. Achter de voordeur is het moeilijk om regels op te leggen, erkent hij, maar in de publieke ruimte kunnen mensen wel worden geholpen om zich beter aan de regels te houden. „In de supermarkt bijvoorbeeld, daar is het veel te krap en te druk.” Hij stelt daarom voor om looproutes veel vaker eenrichtingsverkeer te maken. „Je botst dan niet zomaar tegen iemand op die de andere kant oploopt. En je kijkt elkaar ook niet in het gezicht, waardoor de kans om iemand te besmetten afneemt.”

Borsboom ziet daarin een verantwoordelijkheid voor de regering. „Als niemand tegen de winkels zegt: dit moeten jullie doen, dan gebeurt het niet.” Borsboom zag juist het tegenovergestelde gebeuren: „Restaurants die dit best goed voor elkaar hadden, moesten sluiten en kregen de deksel op de neus.”

Een ander voorstel van Borsboom: minder straffen, meer belonen. „Straffen werkt alleen als de pakkans heel hoog is. Dat is nu niet het geval. Dan heb je nog maar één andere optie: belonen. Je kunt daar een spel van maken, als je goed afstand hebt gehouden krijg je een beloning.” Dat kan worden gemeten met sensoren die bijvoorbeeld in een klantenkaart of winkelmandje verwerkt zitten. „Vooral tieners zijn daar heel gevoelig voor, dat is een groep waarin nu veel besmettingen zijn.”