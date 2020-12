Waarom psychologen vragen om de kindertijd in te duiken

Kom hier dat ik u kus, gebaseerd op de bestseller van Griet Op de Beeck, gaat over het gevoel niet gezien te worden. Althans, niet gezien te worden voor wie je echt bent.

We volgen hoofdpersoon Mona (Tanya Zabarylo) door verschillende fases van haar leven en zien hoe nefaste patronen die in haar jeugd ontstaan, blijven dooretteren in haar verdere leven. Als tienjarig meisje leert ze zichzelf wegcijferen om haar labiele, narcistische stiefmoeder Marie en slapjanusachtige vader tevreden te houden. Later is ze als dramaturg degene die de scherven ruimt als haar baas, een pretentieuze theaterregisseur, iemand heeft beledigd of een slechte recensie krijgt. Ook in de liefde werkt Mona’s neiging om zichzelf klein te maken door. Zo valt ze voor een schrijver die vertelt dat hij haar meteen doorziet, ze is „heel zorgzaam, een beetje saai” en heeft „veel verantwoordelijkheidsgevoel”.

Soms heb je de neiging om bij zo’n personage naar het bioscoopscherm te roepen dat ze niet zo gedwee moet zijn. Maar in Kom hier dat ik u kus wordt via een opeenvolging van kleine en grote gebeurtenissen juist duidelijk waar Mona’s gebrek aan eigenwaarde vandaan komt. Waarom het haar niet lukt te reageren als iemand haar naar beneden haalt.

In het Belgische tv-programma De Afspraak zei auteur Griet Op de Beeck dat ook mensen „die het boek kut vonden naar de film moeten gaan kijken”. Ze heeft waarschijnlijk gelijk. Zo is het in de roman gemakkelijk om je te ergeren aan de pseudo-kinderlijke zelfanalyses van de tienjarige Mona door zinnen als „de dag begint met een schuldgevoel”.

Regisseursduo Lubbe Bakker en Van Koevorden (Ne me quitte pas) laten de uitleggerige monologue intérieur die in het boek opduikt vallen en houden de veelzeggende en pijnlijke beelden over. Zo zien we een tienjarige die hoort hoe haar nieuwe ‘mama’ in de telefoon zucht dat ze zin heeft om „met z’n allen het kanaal in te rijden” of een sigaret op haar arm uitdrukt omdat ze het geruzie in haar ouderlijk huis niet aankan.

Schone schijn

Erg subtiel is het niet. En het opbouwen van de film rond verschillende, ongemakkelijke familiebijeenkomsten waar iedereen de schone schijn ophoudt – en bijvoorbeeld niet reageert op een terloops racistische opmerking van Marie of een kaakslag die ze Mona geeft – onderstreept het melodramatische karakter van het verhaal. Net als het ironisch aandoend vrolijke kerstdeuntje dat klinkt bij sommige van deze momenten. Maar wie een duidelijke illustratie wil waarom mensen bij de psycholoog gevraagd worden in hun kindertijd duiken, is op de juiste plek. Langzaam wordt Mona naar een grens geduwd, tot zelfs zij beseft dat ze verantwoordelijk is voor haar eigen geluk.

Het verhaal toont ook goed hoe de egocentrische figuren die Mona emotioneel mishandelen, even sneu en beschadigd zijn als de hoofdpersoon zelf. De belangrijkste antagonisten (Mona’s stiefmoeder, haar baas en partner) worden heerlijk over the top neergezet door Wine Dierickx, Stefan Perceval en Valentijn Dhaenens. Het ene moment hengelen ze naar Mona’s liefde, het volgende behandelen ze haar als voetveeg. Zabarylo maakt van Mona een grijze muis die toch boeiend is om naar te kijken.

Ze zorgen ervoor dat Kom hier dat ik u kus een van de voorbeelden is waar de film beter is dan het boek.

Drama Kom hier dat ik u kus Regie: Sabine Lubbe Bakker, Niels van Koevorden. Met: Tanya Zabarylo, Valentijn Dhaenens, Wine Dierickx. In: 49 bioscopen ●●●●●

