Versoepeling geen optie voor Rutte

Het kabinet had deze dinsdag zo graag goed nieuws gebracht. Drie weken geleden schetsten premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) nog een hoopvol scenario: als de besmettingen zouden blijven dalen, was er in aanloop naar de feestdagen misschien weer iets meer mogelijk. Maar de cijfers zijn de laatste weken zo slecht dat er op de nieuwe coronapersconferentie van dinsdagavond geen serieuze versoepelingen verwacht worden, zeggen Haagse bronnen.

Aan de belangrijkste voorwaarde voor versoepelingen, dat het aantal besmettingen zou terugzakken naar ongeveer 3.600 per dag, is bij lange na niet voldaan. De dagkoersen waren de afgelopen dagen verontrustend: maandag liep het aantal besmettingen op tot boven de 7.000. Dat is bijna twee keer zo veel als het niveau waarop was gehoopt.

Geen ruimte voor versoepeling

Afgelopen vrijdag keek het Outbreak Management Team (OMT) op verzoek van het kabinet nog naar een reeks mogelijke versoepelingen, waaronder een gedeeltelijke heropening van de horeca en het uitbreiden van het aantal mensen dat je officieel thuis mag ontvangen (nu drie per dag). Het OMT suggereerde een paar weken geleden om dat rond de Kerst uit te breiden, maar vreest nu volgens bronnen dat elke versoepeling rond de feestdagen meer problemen in januari zal veroorzaken.

Het kabinet heeft ook een politieke afweging te maken. De bevolking snakt na een zwaar coronajaar naar gezellige feestdagen. Voor andere landen als het Verenigd Koninkrijk was dat reden de regels te versoepelen. België daarentegen blijft juist streng. Het was maandag nog onzeker of het kabinet het in Nederland aandurft het aantal bezoekers thuis van drie naar bijvoorbeeld vier of zes mensen te verhogen.

In het kabinet leven zorgen dat het verruimen van de regels burgers nog onvoorzichtiger maakt, gezien bijvoorbeeld de grote drukte in de winkelstraten. Daar komt bij dat als mensen met Kerst en Oud en Nieuw iets thuis organiseren, zij het virus gemakkelijker overdragen.

Horeca

De vraag is welk perspectief het kabinet heeft voor de horeca, een van de sectoren die nog steeds vrijwel volledig gesloten is. De restaurants en cafés mogen zeker niet voor de feestdagen alweer open, restaurants zullen het rond die dagen van het afhalen en bezorgen moeten hebben. Het is ook onzeker of dinsdag al wordt aangekondigd dat er in januari weer experimenten mogelijk zijn. Het kabinet snapt de pijn van horecaondernemers, maar zit simpelweg klem, zegt een ingewijde. „De horeca ruimte geven betekent nieuwe contactmomenten en meer risico op besmettingen, terwijl op dit moment juist behoefte is aan minder besmettingen.”

Het OMT keek vrijdag ook naar het verlengen van de kerstvakantie op scholen, met een week. De kerstvakantie een week verlengen heeft „enig effect” op de virusverspreiding, blijkt volgens een bron rond het OMT uit onderzoek van het RIVM. Maar dat lijkt het kabinet onvoldoende te vinden. Premier Rutte zei vrijdag al dat hij van een weekje extra vakantie „geen dramatisch effect” verwacht op het virus, terwijl hij een week afstandsonderwijs organiseren „niet zo makkelijk” noemde.

Zo lijkt het dinsdagavond een persconferentie te worden zonder al te grote veranderingen: de gedeeltelijke lockdown blijft van kracht. Het kabinet zou burgers willen voorbereiden op een winter vol beperkingen. Want hoe logisch het ook is dat mensen optimistisch worden over de aanstaande start van de vaccinaties, de basisregels, zoals thuisblijven als je besmet bent of klachten hebt, zullen naar verwachting nog maanden blijven gelden. „De boodschap wordt: bereid je voor op de winter, maak afspraken met je buren”, zegt een ingewijde. „Want ook in de vaccinatiefase zijn we nog niet direct van de regels af.”

