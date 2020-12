Verdachten van moord advocaat Wiersum gelinkt aan liquidaties Suriname

Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee verdachten die terecht staan voor de moord op advocaat Derk Wiersum, Giërmo B. en Moreno B., van betrokkenheid bij een dubbele liquidatie in Paramaribo in mei 2019. Dat bevestigt het OM dinsdag na berichtgeving van Het Parool. In de Surinaamse hoofdstad werden de destijds 49-jarige Nederlandse Surinamer Dennis Groenfelt en 18-jarige Surinaamse Cadischa Prika samen doodgeschoten. Het OM staat bij deze zaak die zich nog in het „beginstadium” bevindt in contact met de Surinaamse autoriteiten, laat een woordvoerder van het OM weten aan NRC.

Luister ook naar de podcast Cocaïnekoorts, waarin wordt onderzocht hoe een Marokkaanse jongen uit Vianen kon uitgroeien tot cocaïnebaron.

De Utrechtse Groenfelt zou onderdeel hebben uitgemaakt van de groep rond drugscrimineel Mustapha F., die in het drugsmilieu bekend staat als Moes No Limit. F. is een rivaal van Ridouan Taghi, die momenteel samen met zestien anderen terecht staat voor zes moorden en meerdere moordpogingen in het omvangrijke Marengo-proces. Taghi wordt in verband gebracht met de moord op Wiersum en het ombrengen van de broer van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces.

Wiersum was de advocaat van B. en werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam. Afgelopen vrijdag bleek dat zijn opvolgers, advocaten Peter Schouten en Onno de Jong, door de NCTV zijn gewaarschuwd omdat ze op een dodenlijst staan.

Reis naar Suriname

Verdachten Giërmo B. en Moreno B. zijn volgens het OM in maart 2019 via Frankrijk en Frans-Guyana naar Suriname gereisd. In mei keerden zij weer terug. Groenfelt en Prika werden op 6 mei om het leven gebracht bij een tankstation in Paramaribo. Ze werden van dichtbij neergeschoten vanuit een personenauto op een parkeerterrein. Kort daarop werd elders in de stad een in brand gestoken vluchtauto gevonden.

Giërmo B. werd in oktober 2019 gearresteerd in Amsterdam. Telefonisch contact tussen hem en medeverdachte Moreno B. dient onder meer als bewijs dat zij betrokken waren bij de moord op Wiersum, bleek afgelopen juni tijdens een tussentijds zitting. Wat de precieze rol van Giërmo B. is geweest bij de moordaanslag is onduidelijk. B. beschikte volgens het OM na de moord op Wiersum over ongebruikelijk veel geld. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid.