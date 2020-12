Eis: 4 jaar celstraf, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen oud-president Sarkozy

Het Franse financieel parket heeft dinsdagavond vier jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist tegen voormalig president Nicolas Sarkozy vanwege corruptie en machtsmisbruik. Tegen zijn twee medeverdachten zijn dezelfde gevangenisstraffen geëist.

Sarkozy, zijn vriend en voormalig advocaat Thierry Herzog en rechter Gilbert Azibert staan terecht in de zogeheten ‘afluisterzaak’. Volgens justitie is uit afgeluisterde gesprekken tussen Sarkozy en Herzog af te leiden dat de twee mannen in 2014 een plan hadden om Azibert te corrumperen. Het duo hoopte dat de rechter vertrouwelijke informatie zou delen over een andere corruptiezaak tegen de voormalige president, die in 2007 illegale financiering zou hebben aangenomen voor zijn presidentscampagne. Sarkozy zou Azibert in ruil voor de informatie een prestigieuze post in Monaco hebben willen beloven. Uiteindelijk ging de deal niet door, maar volgens het OM was er desalniettemin sprake van een „volleerd crimineel” plan.

De oud-president, die maandag in de rechtszaal de versie van het parket stellig ontkende, is volgens justitie daarom schuldig aan corruptie en machtsmisbruik. Herzog en Azibert staan ook terecht voor schending van het beroepsgeheim; het OM wil dat Herzog naast zijn celstraf een beroepsverbod van vijf jaar krijgt. Sarkozy hing een maximale straf van tien jaar cel boven het hoofd.

„De republiek vergeet haar presidenten niet, al is het maar omdat zij geschiedenis schrijven. Omgekeerd kan men niet toestaan dat een voormalig president de republiek en wat zij al decennia is vergeet: een rechtsstaat”, aldus de aanklager in de rechtszaal. Sarkozy reageerde dinsdag zelf niet op de strafeis. Zijn advocaat Jacqueline Laffont zei volgens persbureau AFP dat de eis „totaal uit de pas” is met hoe de rechtszaak was verlopen. Volgens haar zijn de beschuldigingen aan het adres van de oud-president ongefundeerd. Sarkozy zou er dan ook „het volste vertrouwen” in hebben dat hij vrijgesproken wordt.

