Tata Steel IJmuiden investeert 300 miljoen in terugdringen overlast

Tata Steel in IJmuiden neemt de komende jaren voor 300 miljoen euro aan maatregelen om de overlast van de fabriek te beperken. Dat heeft het staalbedrijf dinsdagochtend bekendgemaakt.

Omwonenden van Tata Steel klagen al jaren over onder andere het stof dat neerslaat in de omgeving van de fabriek. Ook is vaak sprake van geur- en geluidsoverlast. In sommige wijken rondom Tata Steel ligt het aantal longkankergevallen bovendien ruim de helft hoger dan het landelijk gemiddelde, meldde EenVandaag half november. Vorige week ontstond nog ophef in het nabijgelegen Wijk aan Zee toen ’s avonds plotseling een penetrante zwavellucht van het terrein van Tata afkwam. De brandweer rukte grootscheeps uit en doet nog onderzoek naar het incident.

De fabriek in IJmuiden, met ongeveer 9.000 werknemers een van de grootste van Nederland, kondigt nu een aantal maatregelen aan die de overlast moeten terugdringen. Zo komt er bij de cokes- en gasfabriek, die grondstoffen voor staalproductie bewerkt, een betere afzuiginstallatie. Bij de pelletfabriek, die ijzerertsballetjes maakt die de hoogovens ingaan voor de staalproductie, komt een zogenoemde ‘de-NO x -installatie’. Die verlaagt de stikstofuitstoot, evenals de uitstoot van fijn stof en zware metalen. Ook op andere plekken om het terrein wordt de stofuitstoot beperkt.

Strengere handhaving

De maatregelen volgen op de aankondiging vorige maand van de provincie Noord-Holland om de komende tijd strenger te gaan handhaven op overlast door Tata Steel. De afgelopen jaren kwam de fabriek regelmatig in het nieuws door de stofuitstoot en ‘grafietregens’: grote stofwolken die neersloegen in de omgeving. Voor het wegwaaien van een hoeveelheid stof in de zomer van 2018 wordt Tata Steel nu vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Voor Tata Steel is 300 miljoen euro een relatief grote investering. De fabriek steekt jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro in onderhoud en innovatie, daar komt dit bedrag bovenop. De winst van het bedrijf ligt doorgaans tussen de 300 en 400 miljoen euro, bij een omzet van ongeveer 5 miljard euro. Dat was echter vóór de coronacrisis, die de staalindustrie hard heeft geraakt.

De investeringen in overlastbeperking staan los van de plannen die Tata Steel heeft om de CO 2 -uitstoot terug te dringen. Daarvoor kijkt het bedrijf onder meer naar opslag onder de Noordzee. Tegelijkertijd is het Indiase moederbedrijf Tata in gesprek met het Zweedse SSAB over mogelijke overname van de Nederlandse fabriek. SSAB staat bekend als pleitbezorger van ‘groen staal’ maken met waterstof.

