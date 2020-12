Streamt allen tezamen

De kerstdagen van 2020 zullen we grotendeels gescheiden van elkaar moeten vieren. Gelukkig zijn er manieren waarop je je op afstand toch een beetje samen kunt voelen. Een bekend voorbeeld van zo’n verbindende factor is de Top 2000. Vanaf begin december – de kerstweeën beginnen vroeg dit jaar - worden de luisteraars van NPO Radio 2 opgetrommeld om een lijst van favoriete liedjes samen te stellen. Meestal wordt het jaar afgesloten met Bohemian Rhapsody van Queen, dat al 17 keer op nummer één eindigde. Dit jaar staat Danny Vera bovenaan.

Bij de Top 2000 gaat het om de reis, niet om de bestemming. Samen liedjes luisteren en verhalen delen. Dat kunnen we wel gebruiken. Al zitten we sinds maart met z’n allen in hetzelfde schuitje, qua gezamenlijkheid was het een schraal jaar. Weinig concerten, theatervoorstellingen en sportwedstrijden. Geen mensenmassa’s, deinend op een festivalweide.

Traditionele radio en tv verstaan de kunst om op afstand een groepsgevoel te creëren. Daar haken de streaming mediadiensten nu op in, door gebruikers synchroon te schakelen en van hetzelfde liedje of dezelfde film te laten genieten.

Muziekdienst Spotify experimenteert met groepsessies: een manier om met maximaal vijf gebruikers tegelijk op afstand naar dezelfde liedjes te luisteren. Dat werkt niet feilloos – de afspeellijst aanpassen gaat nog niet goed. Maar toch, met een vriend aan de andere kant van het land kan ik onze eigen Arbeidsvitaminen luisteren. Alsof je samen op kantoor zit.

Zoals Spotify soms op ouderwetse radio lijkt – meer podcasts, meer gelijktijdig luisteren – zo spelen de streaming videodiensten graag televisietje. Amazon Prime introduceerde de Watch Party, om toch met de hele familie naar dezelfde kerstfilm te kijken. Disney + heeft Group Watch-functie en je kunt ook synchroon kijken naar YouTube en Netflix.

Netflix neigt nog het meest naar ouderwetse tv. De dienst brengt nieuwe afleveringen van series vaak wekelijks uit, in plaats van alles in één keer over de schutting te gooien. En in Frankrijk experimenteert Netflix met een Direct-kanaal dat vas programmeert zoals je van een gewone tv-zender zou verwachten. De reden: lineair kijken is populair bij oudere kijkers – de generatie die nog een omroepgids in een lederen bewaarmap op de salontafel legt. Maar lineair kijken past ook bij de groeiende groep kijkers die geen zin heeft om op zoek te gaan naar iets dat past bij hun smaak.

Ik ben zelf een beetje uitgekeken op het Netflix-algoritme. De aanbevelingen zijn me net iets te kortzichtig en vooral doorzichtig. Bijvoorbeeld: na een seizoen van een Scandinavische serie gekeken te hebben schotelt Netflix me ongevraagd een IJslandse cabaretier voor. De video begint automatisch te lopen bij een scene waar hij Denemarken op de korrel neemt. Nej tak (dat is Deens voor ‘Nee, dank u’).

Online media dreigen ons uit elkaar te drijven als iedereen gekluisterd blijft aan zijn persoonlijke algoritmes. Automatische filters bepalen welk nieuws je ziet, welke muziek je hoort en welke tv-series bij je passen. Maar deze kerst staat een nieuw algoritme centraal: die van het ouderwetse, synchrone groepsgevoel. Streamt allen tezamen.

