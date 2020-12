Stamgast kwam ook met Kerst

De televisie van Hans van Lingen is bioscoopformaat, bedoeld voor een leuke film met vrienden. Niet voor een levensgrote, serieuze premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge met een „rotboodschap” om zeven uur ‘s avonds. Onverwacht is die boodschap niet. Met een flesje water in de hand luistert hij naar hetgeen hij al weet: zijn café De Herberg in Ommen blijft voorlopig dicht.

„Juist in de horeca wordt veel pijn geleden”, zegt Rutte op de tv.

„Jaja”, zegt Hans van Lingen.

Ping, ping, ping, gaat zijn telefoon constant. Het zijn de andere Ommense horecaondernemers in hun gezamenlijke app ‘Spaghetti’. Niemand is verbaasd. Er wordt over en weer gemopperd. De kans op besmetting in horecagelegenheden wordt overschat, vinden de ondernemers. Van Lingen: „Behalve als er alcohol in zit, dan is afstand houden heel lastig.” Van Lingen noemt de stemming in de app „gelaten”.

Ommenaren zijn meestal geen types voor de barricade. Toen vorige week de oproep kwam om in januari hoe dan ook weer open te gaan, leek dat de meeste Ommense horecaondernemers niet zo verstandig. In de Spaghetti-app verschenen foto’s van mensen die in de Kalverstraat (Amsterdam) en op de Lijnbaan (Rotterdam) schouder aan schouder door winkelstraten schuifelden. Van Lingen: „En dan moeten wij onze restaurants en cafés dichthouden, dat is wel even slikken.”

Inmiddels spreekt minister De Jonge. Van Lingen zet het geluid zachter. Hij weet het wel.

Niet alleen voor de horeca-ondernemers wordt het een kille Kerst. De vader van Van Lingen is 84 en heeft al tegen familie en vrienden gezegd dat ze niet op bezoek kunnen komen. Te gevaarlijk. „Ik mag natuurlijk wel even binnen komen”, zegt Van Lingen.

Café als huiskamer

Het is vooral voor alleenwonenden een eenzame tijd. De Herberg bijvoorbeeld, kent nogal wat stamgasten die het café als een soort huiskamer zien. De een haalt een biertje voor het eten, een ander komt na het eten voor een borreltje. „Zeker voor mensen die alleen zijn, is dat om gezellig bij te kletsen en even de laatste roddels te horen”, zegt Van Lingen.

Met Kerst is hij normaal altijd open. ‘Waar moeten we dan naar toe, Hans?’, zeiden zijn gasten toen hij een keer dicht wilde blijven. Daar hadden ze wel een punt, vond hij. Dus stond hij ook op Eerste Kerstdag achter de bar. „Er zijn er nogal wat die nu alleen moeten eten.”

Met Oud en Nieuw zou weer een andere groep worden bediend: een besloten feest voor vaste klanten, vrienden en personeel dat dan eens níét hoeft te werken. „Twintig euro entree en dan mag je zelf tappen in plastic bekers. Dat is altijd heel geslaagd. Ook dat slaan we maar een jaartje over.”

Van Lingen veert op als er een nieuwe persconferentie wordt aangekondigd voor een dag later. Die zal gaan over de steunmaatregelen. „Dat is nodig”, zegt hij. Hij betaalt zijn personeel door, de grootste kostenpost voor hem. Het geld dat hij tot nu toe ontving, dekt net de helft van zijn kosten.

„Het wordt januari”, appt hij een van zijn barmeisjes.

„Godver”, appt ze terug.

