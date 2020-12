Je wandelt wat af tijdens zo’n pandemie, ik heb inmiddels benen als knotwilgen, en zaterdag ging ik op pad met een jeugdvriendin. „Kijk”, zei ze toen we de straat uitliepen, en trok haar rechterhandschoen uit om een zilveren ring te laten zien. Het leek wel een zegelring, maar in plaats van een blauwe steen zat er aan de bovenkant een zilveren plaatje met daarop allemaal lijntjes.

„Hé”, zei ik, „het lijken wel jaarringen.”

„Het is een vingerafdruk”, zei ze. „Van mijn vader.”

Dat was om diverse redenen ontroerend. Haar vader was forensisch rechercheur, iemand die zich beroepsmatig bezighield met vingerafdrukken. Hij overleed begin dit jaar.

„Toen we wisten dat hij niet lang meer had, zijn we met een juwelier gaan praten die gespecialiseerd was in gepersonaliseerde sieraden. Zo kwamen we op dit ontwerp. Hij vond het een fantastisch idee”, lachte ze.

Ik dacht terug aan haar vader. Als tiener vond ik de meeste ouders op zijn best slaapverwekkend, maar haar pa was andere koek. Die kon hele vertogen houden over forensisch onderzoek, het was alsof je live naar CSI keek. Vooral over vingerafdrukken kon hij je van alles vertellen. Dat een foetus ze al heeft. Dat ze bestaan uit onderhuidse richeltjes in het weefsel. Dat ze ook wel dermatoglief worden genoemd, wat ik een geweldig woord vind, het klinkt als iets dat je op een Egyptisch heiligdom kan tegenkomen. De laatste keer dat ik hem sprak, vroeg ik hem waarom we eigenlijk vingerafdrukken hebben.

‘Lang dacht men dat het was voor grip”, zei hij, „maar die theorie is inmiddels achterhaald. Men vermoedt nu dat ze ervoor zorgen dat je vingertoppen gevoeliger zijn, maar zeker is het niet. Voor mij waren ze in ieder geval nuttig, ze hielpen me om mijn werk te doen”, grijnsde hij.

Mijn vriendin gaf me de ring. Ik deed hem om, hij glansde in de decemberzon.

„Mijn vader vond vingerafdrukken kleine doolhofjes”, zei ze.

Inderdaad. Opeens leken mijn vingertoppen overspoeld met roze labyrintjes.

„Dat vond hij een mooie metafoor voor zijn baan”, vervolgde ze, „omdat zijn werk als rechercheur er immers ook uit bestond om de weg te vinden, aan de hand van sporen. Hoe alert criminelen ook waren, ze lieten altijd wel iets achter. Een wimper, een vezel, een afdruk.”

„Kruimelpaadjes in het donkere woud”, zei ik.

„Haren kunnen nog duizenden jaren blijven bestaan. Dat vond ik zo’n fijne gedachte. Dat er overal nog stukjes van hem zijn.”

Ze staarde even naar haar ring en zei ten slotte zacht:

„Dat er altijd nog sporen zijn die naar hem zullen leiden.”

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 december 2020