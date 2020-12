Regisseur Lee over ‘Ammonite’: ‘Vrouwen die een relatie hadden, dat kon men zich toen niet voorstellen’

Iedereen gaat ervan uit dat historische figuren hetero zijn, tenzij er ontegensprekelijk bewijs is dat de persoon in kwestie dat niet was.

Het toont volgens de Britse regisseur Francis Lee (51) hoe subjectief geschiedschrijving is. Zijn nieuwe film Ammonite gaat over de Britse Mary Anning (1799-1847), die haar leven lang fossielen verzamelde rond de kalksteen kliffen bij haar woonplaats Lyme Regis. Ze deed unieke vondsten, zoals de resten van een ichthyosaurus en een pterosaurus, fossielen die nog steeds te bezichtigen zijn in het Londense Natural History Museum.

Tegelijkertijd is er over het leven van deze uitzonderlijke paleontologe zo goed als niets bekend. „Waarschijnlijk omdat ze vrouw was en uit de arbeidersklasse kwam”, vertelt Lee via Zoom. Zijn film speelt in 1840 en gaat over een fictieve romance tussen de stuurse Anning, gespeeld door Kate Winslet, en de jonge, fragiele upperclass dame Charlotte Murchison (Saoise Ronan). Er is geen bewijs dat Anning viel op vrouwen, maar net zo min dat ze relaties had met mannen, legt Lee uit. Het zegt vooral iets over de hedendaagse maatschappij dat sommigen mopperen over zijn aanvulling. „Er bestaat een roman over Anning waarin wordt gesuggereerd dat ze een relatie had met een man, toen begon niemand over ‘de feiten’.”

Lees ook een interview met actrices Winslet en Ronan over de opmerkelijke manier waarop de seksscène in ‘Ammonite’ werd gedraaid

De afgelopen jaren rolt een golf kostuumdrama’s waarin lesbisch liefde centraal staat over streamingplatforms en in bioscopen. Soms gaan ze over gefictionaliseerde versies van historische figuren, zoals Ammonite, Vita & Virginia (2018) over de romance tussen schrijfsters Vita Sackville-West en Virginia Woolf of Lizzie (2018), waarin de beruchte Lizzie Borden tot haar dubbele bijlmoord komt nadat haar vader haar geliefde, huishoudster Bridget Sullivan, heeft misbruikt.

Soms creëerden de makers historische personages, zoals het Portrait de la jeune fille en feu (2019) over de gedoemde passie tussen een portretschilder en haar model.

Waar deze toename vandaan komt, weet de Ammonite-regisseur niet: „Het is niet dat regisseurs elkaar opbellen en vragen: ‘Ga jij je lesbische drama doen, of doe ik het mijne?’” Maar hij wijst 2017 aan als een kantelmoment, het jaar dat zijn eigen veelgeprezen gay-romance God’s Own Country uitkwam, maar ook Oscarwinnaar Call Me By Your Name. „Dat jaar waren een tiental heel uiteenlopende lhbtqi-films te zien in de bioscopen en het werd duidelijk dat ze publiek trekken, ook mensen die zichzelf niet identificeren als lhbtqi.” Dat deze films gemakkelijk konden worden gemaakt en geld opbrachten, zorgde er volgens Lee voor dat er meer gelijkaardige verhalen werden verfilmd.

Onder de radar

De geschiedschrijving liet in het verleden steken vallen als het aankomt op het beschrijven van de vrouwelijke ervaring. Het zorgt ervoor dat deze nieuwe films lacunes hebben om in te vullen. Toen Lee bijvoorbeeld weinig informatie vond over de echte Mary Anning, onderzocht hij hoe vrouwen in de achttiende en negentiende eeuw leefden en hoe relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht eruitzagen in die periode. „Het bewijs dat ze bestonden vond ik vooral in zeer persoonlijke brieven tussen vrouwen, waarin ze gepassioneerde, liefdevolle en opwindende relaties beschreven.” De regisseur vroeg zich vervolgens af „hoe deze vrouwen opereerden” en ontdekte dat de concepten homoseksualiteit en heteroseksualiteit pas ontstonden in de negentiende eeuw. „En voor vrouwelijke seksualiteit bestond in die tijd zelfs geen woord. Medici geloofden dat vrouwen geen genotsorgaan hadden, dus het idee dat twee vrouwen een intieme relatie zouden hebben, kon men zich simpelweg niet voorstellen.”

Ammonite lijkt te suggereren dat oogkleppen bij een deel van de bevolking ervoor zorgden dat vrouwelijke geliefden, onder de radar, vrij eenvoudig relaties konden hebben. Charlotte vraagt in Ammonite zonder aarzelen aan Mary om bij haar en haar echtgenoot in te trekken. Lee: „Er was een aantal huwelijken waarbij de echtgenoot in één slaapkamer verbleef en zijn vrouw en haar vrouwelijke compagnon, om het zo maar even te noemen, een andere slaapkamer betrokken. Er zijn ook talloze voorbeelden van vrouwen die het huis waarin ze woonden met hun echtgenoot soms maanden achterlieten en ondertussen met hun vriendin elders woonden. Maar je mag niet vergeten dat Charlotte in de film upperclass is. Haar rijkdom en status zorgden ervoor dat ze veel meer opties had dan iemand als Mary.” Ook in enkele andere recente films zien we hoe welgestelde vrouwen zich minder druk hoeven te maken om taboes en andere obstakels dan hun geliefdes uit lagere sociale klassen.

Lees hier de recensie van ‘Ammonite’

Annings arbeidersachtergrond en hoe ze worstelde met de patriarchale, elitaire paleontologiewereld was wat regisseur Lee aantrok in haar als personage. Het was iets wat hij herkende: „Natuurlijk ben ik niet even briljant als Anning, maar ook ik werd geboren in een traditionele arbeidersomgeving en had geen opleiding. Ik wilde graag schrijven en regisseren, maar ik wist niet hoe ik toegang moest krijgen tot een industrie die in niets leek op wat ik zelf was: middleclass, geprivilegieerd, hoger opgeleid.”

De minder gefortuneerde achtergrond van de paleontologe bepaalde ook zijn stilistische keuzes, bijvoorbeeld voor een vrij monochroom kleurenpalet. „Uit mijn research bleek dat Mary Anning tien jaar voordat mijn verhaal speelt, wat geld had. Misschien kocht ze op dat moment jurken, maar omdat deze handgemaakt en duur zijn, ging dat later niet meer.” Op het moment dat ze Charlotte ontmoet is deze kleding dus verbleekt. „Omdat de jurken zo vaak gewassen zijn en Anning erin werkte.” In zijn spel met licht en kleur zitten ook verwijzingen naar de relatie tussen Mary en Charlotte: „Aan het begin van de film is er weinig licht en zijn veel donkere schaduwen en hoeken. Als hun relatie begint te bloeien en de personages zich beter voelen, wordt het wat lichter en alles aantrekkelijker.”

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven