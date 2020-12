Redden rails en asfalt de toekomstige groei?

Haalt het Nationaal Groeifonds de Kerst? Kennelijk waren de aartsvaders van het fonds, dat met 20 miljard euro de toekomstige economische groei moet steunen, er niet gerust op. Afgelopen week stuurden de ministers Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) nog een brief aan de Tweede Kamer waarin ze probeerden tegemoet te komen aan kritiek op ‘hun’ fonds. Misschien geeft de Kamer voor 2021 groen licht.

De uitkomst is dat het fonds een politieker karakter krijgt. Dat betekent dat politieke lobby’s, zoals die van gemeenten, provincies en staatsbedrijven, een grotere rol kunnen spelen in de verdeling van die 20 miljard. Om te beginnen wordt de politieke controle van het parlement op het fonds geïntensiveerd. Al duurt het twee jaar om dat te regelen. Het Groeifonds krijgt ook een groenfondskarakter. Met die wijziging wil het kabinet de instemming van GroenLinks winnen. De derde wijziging is een soort generatietoets. Een nieuwe Raad voor de Toekomst identificeert „kansrijke domeinen en thema’s” voor meer welvaart voor toekomstige generaties. Welke specifieke visionaire kennis deze nog in te stellen Raad heeft, maken de ministers niet duidelijk.

Het Groeifonds bestaat nog niet, want de Kamer moet het wetsontwerp nog bespreken. Maar twee dingen zijn inmiddels wel duidelijk. De eerste is dat bovenstaande drie toevoegingen de toch al vage besluitvorming over de investeringen van het fonds nog wat mistiger maken.

Wie geld wil krijgen uit het fonds voor een project dat bijdraagt aan de groei en productiviteit van Nederland moet een paraaf halen bij een reeks instanties. Een project moet minimaal 30 miljoen euro van het fonds vergen. Ministeries doen de voorselectie. De beste drieletterige adviesorganen van de overheid (CPB, PBL, etc.) staan klaar. Een raad van tien deskundigen (van ex-DSM-topman Feike Sijbesma tot venturecapitalboegbeeld prins Constantijn) maakt de selectie. De Raad voor de Toekomst jaagt aan. Het kabinet beslist.

Onduidelijk is of de Tweede Kamer ook advies wil geven of zeggenschap wil hebben over afzonderlijke projecten. Die kant gaat het wel op, als je hoort hoe gretig Kamerleden bijvoorbeeld geld willen steken in de peperdure ambities van Noord-Nederland om een centrum te worden voor de productie van groene waterstof.

Kortom, het Groeifonds krijgt de contouren van de Sociaal-Economische Raad: een soms wat stroperig overlegforum waarin uiteenlopende belangenbehartigers hun zegje doen. Maar dat is ook weer niet zo raar. De SER pioniert al met een Raad voor de Toekomst.

Ondertussen, en dat is het tweede punt, overtroeven provincies en gemeenten elkaar met de aanleg van spoor en lightrail waar het Groeifonds geld in moet steken. Als het nuttige investeringen zijn, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toch een begroting? En anders zijn er de pensioenfondsen. Maar het Groeifonds? Zijn dat de investeringen waarmee Nederland over enkele jaren het geld verdient voor excellente zorg en onderwijs?

Voordat het kabinet hierop ingaat, moeten de ministers de brief van de vakbonden CNV, VCP en FNV over het Groeifonds herlezen. Zij vragen om een duidelijke afbakening tussen geld voor infrastructuur en geld voor kennisontwikkeling en R&D. Het rendement op klassieke investeringen in asfalt, stenen en spoorrails laat zich makkelijker uitrekenen dan dat op scholing, onderzoek en ontwikkeling, schrijven ze terecht.

Dat laatste bevordert de beoogde opleving van productiviteit wel, maar meer asfalt en rails zijn meer van hetzelfde.

