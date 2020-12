‘Racistische’ voetbalclub Beitar Jerusalem deels in Arabische handen

De Israëlische voetbalclub Beitar Jerusalem, bekend van zijn uitgesproken racistische achterban, heeft een opmerkelijke nieuwe (gedeeltelijke) eigenaar. De club, waarvan de supporters overtuigend anti-Arabisch zijn, had bewust nog nooit een Arabische speler op de loonlijst staan. Sinds maandag is Beitar Jerusalem echter voor bijna 50 procent in handen van sjeik Hamad Bin Khalifa Al Nahyan uit de Verenigde Arabische Emiraten.

„Een nieuw en spannend licht”, zei clubeigenaar Moshe Hogeg over de samenwerking met Al Nahyan. „We staan voor nieuwe dagen van samenleven, presteren en broederschap in het belang van onze club, de gemeenschap en de Israëlische sport”, aldus Hogeg. Sjeik Al Nahyan, lid van de machtigste familie in zijn land, zei dat hij het geweldig vindt om partner te zijn bij een „glorieuze club waar ik zoveel van heb gehoord”. Over de komende tien jaar zal hij zo’n 90 miljoen dollar (ongeveer 75 miljoen euro) investeren in Beitar Jerusalem.

Lees ook dit artikel over de clubcultuur bij Beitar Jerusalem uit 2013: De Beitar-fans haten ‘hun’ Tsjetsjenen

Of Al Nahyan op de hoogte is van de macht van de supporters binnen de club, is niet bekend. Het clubbestuur zei eerder al dat zijn handen gebonden zijn door een groep fans die veel invloed uitoefent op beslissingen om spelers te kopen. De groep, bijnaam La Familia, heeft onder meer bekendheid verworven door het scanderen van racistische leuzen naar zwarte spelers bij tegenstanders van Beitar. Spreekkoren waarin de tekst „dood aan de Arabieren” voorkomt, zijn regelmatig te horen op de tribunes.

De gedeeltelijke overname komt in een tijd waarin de relatie tussen Israël en Arabische landen in ieder geval op papier is verbeterd. Eind augustus tekenden de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Bin Zayed van de Verenigde Arabische Emiraten een ‘vredesakkoord’, waarmee de banden tussen beide landen werden genormaliseerd. De fans van Beitar Jerusalem hebben nog geen reactie gegeven op het nieuws over de samenwerking met een Arabische sjeik.