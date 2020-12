Raad tikt Zembla op vingers om granulietuitzending

Televisieprogramma Zembla heeft „journalistiek onzorgvuldig gehandeld” in een uitzending die het maakte over de stort van granuliet in de Gelderse natuurplas Over de Maas. Tot die conclusie is de Raad voor de Journalistiek gekomen na een klacht van het bedrijf dat centraal stond in die uitzending in het voorjaar, Graniet Import Benelux, onderdeel van steenbedrijf Bontrupt.

Zembla berichtte over een vergunning die Rijkswaterstaat verleende aan Bontrupt voor de stort van 500.000 ton granuliet in de natuurplas. Twee ambtenaren waren daartegen, maar zij werden volgens het programma van BNNVARA overruled van hogerhand.

In de uitzending ging het ook over de status van granuliet. Volgens Bontrupt moet granuliet beschouwd worden als ‘grond’. Daarom had het uiteindelijk voor de stort ervan toestemming gekregen van Rijkswaterstaat. Verschillende deskundigen zetten in de uitzending vraagtekens bij die lezing en noemden granuliet ‘afval’. NRC schreef naar aanleiding van de uitzending over de kwestie.

Bontrupt stapte na de uitzending naar de Raad voor de Journalistiek. Het bedrijf stelde dat granuliet ten onrechte als schadelijk was aangemerkt. Ook vond het de berichtgeving van Zembla onevenwichtig. Hierdoor liep de onderneming naar eigen zeggen schade op.

De Raad oordeelt dat in de uitzending te weinig ruimte is geweest voor wederhoor van het steenbedrijf. „Bovendien is de beschuldiging van strafbaar handelen niet van genoeg context en duiding voorzien. Een en ander heeft geleid tot eenzijdige, onevenwichtige en tendentieuze berichtgeving.”

Aan de uitspraak zijn geen juridische consequenties verbonden. Wel heeft de Raad Zembla aanbevolen de conclusie „ruimhartig te publiceren”. Zembla zelf liet dinsdag weten zich niet te kunnen vinden in de uitspraak. „We staan vierkant achter de uitzending.”