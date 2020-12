PSG en Istanbul Basaksehir stappen van veld na racisme

De voetballers van Paris Saint-Germain (PSG) en Istanbul Basaksehir zijn dinsdagavond van het veld gelopen tijdens een Champions League-wedstrijd na een racistische uitlating van de vierde man. Er ontstond een woordenwisseling tussen de spelers en de arbitrage nadat waarschijnlijk de Kameroense assistent-trainer Pierre Webo van Istanbul Basaksehir in de veertiende minuut een rode kaart kreeg. Webo toonde zich vanaf de reservebank kritisch op de arbitrage.

Toen de Roemeense scheidsrechter Ovidiu en vierde man Sebastian Coltescu onderling overlegden over de situatie, zou Coltescu Webo hebben aangewezen als „die zwarte”. De spelers van Istanbul Basaksehir reageerden als door een wesp gestoken; wisselspeler Demba Ba zou hebben gevraagd waarom de vierde official Webo „een zwarte jongen” noemde. In het tumult toonde de scheidsrechter een rode kaart, vermoedelijk voor Webo.

De spelers van Istanbul Basaksehir stopten met de wedstrijd en stapten uit protest van het veld. Even daarna verlieten ook de PSG-spelers het veld. Volgens Franse media waren er plannen om de wedstrijd om 22.00 uur te hervatten, maar de spelers zijn nog niet teruggekeerd. Istanbul Basaksehir weigert namelijk te spelen als de vierde official nog onderdeel is van de arbitrage. Aanvankelijk was het voorstel om de vierde man van het veld te halen en als VAR te laten fungeren, maar daar gingen de spelers en staf van de Turkse club niet mee akkoord.

Ondertussen is nog altijd onduidelijk of de (nog doelpuntloze) wedstrijd dinsdag wordt uitgespeeld. Wel lijkt het erop dat hackers het voorzien hebben op het Instagram-account van Sebastian Coltescu, de vierde man in kwestie. In zijn biografie stond eerder op de avond #notoracism. Inmiddels staat op zijn profiel dat hij gehackt is.