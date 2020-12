Premier Nieuw-Zeeland: excuses voor fouten inlichtingendiensten bij ‘Christchurch’

Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland heeft dinsdag haar excuses aangeboden voor fouten van de binnenlandse inlichtingdiensten in aanloop naar de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch vorig jaar. Een onafhankelijke onderzoekscommissie stelde vast dat de diensten de afgelopen jaren te veel aandacht hebben besteed aan islamitisch terrorisme en te weinig aan geweldsdreiging uit andere hoeken. Ardern noemt die focus ongepast. „Het waren misstanden en daarvoor bied ik mijn excuses aan”, zei de premier.

De aanslag in maart 2019, waarbij 51 mensen om het leven kwamen, had volgens de commissie niet voorkomen kunnen worden. Wel heeft de politie ten onrechte de wapenvergunning van de schutter, de Australiër Brenton Tarrant, goedgekeurd. Daardoor kon hij de wapens aanschaffen die hij gebruikte tijdens de aanslag. Tarrant gaf een vriend en diens vader, die Tarrant nauwelijks kende, op als referenties voor het verkrijgen van de vergunning. De vriend wist van de extreem-rechtse opvattingen van Tarrant, maar noemde dit niet in het gebruikelijke vergunningsonderzoek.

44 aanbevelingen

De commissie doet in een bijna achthonderd pagina’s tellend rapport 44 aanbevelingen aan de regering van premier Ardern om in de toekomst dergelijke aanslagen te voorkomen. Ardern zegt de aanbevelingen volledig over te nemen. Een daarvan is de oprichting van een nieuwe inlichtingendienst die zich bezig gaat houden met contraterrorisme en terreurdreiging. Ook komen er nieuwe wetten om digitale haatzaaiing te bestrijden.

De commissie sprak ook met Tarrant zelf. Die noemde onder meer de Noorse aanslagpleger Anders Breivik een bron van inspiratie. Zijn manifest vond de politie terug op de geheugenkaart van Tarrants drone, waarmee hij de aanslag voorbereidde. Tarrant zond zijn daad live uit op internet.

De rechter in Nieuw-Zeeland veroordeelde Tarrant in augustus dit jaar tot een levenslange gevangenisstraf. Hij kan niet eerder vrijkomen.