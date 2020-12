Politie Drenthe houdt drie ‘pedojagers’ aan op verdenking mishandeling

Twee mannen en een vrouw uit Emmen zijn op verdenking van ‘pedojagen’ maandag en dinsdag opgepakt door de politie. Volgens de politie zijn de drie sinds augustus betrokken geweest bij tien incidenten in Emmen en Assen. De twee mannen (beiden 22) en de vrouw (29) worden verdacht van bedreiging, vernieling en mishandeling, meldt de politie dinsdag. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

In de dagen voorafgaand aan de incidenten had vaak online contact plaatsgevonden tussen een volwassen man en een persoon die zich als minderjarige voordeed. De twee spraken een plek af voor een ontmoeting. Op de locatie troffen de volwassen mannen niet degene af met wie zij dachten online contact te hebben gehad. Volgens de politie zijn de mannen vervolgens mishandeld.

De politie kwam de drie verdachten op het spoor bij een melding van vernieling in Emmen, vorige maand. Daarbij was een telefoon van een man vernield. Kort na het incident werden de drie verdachten door de politie gecontroleerd. Later bleek uit onderzoek dat de man was mishandeld. De twee mannen en de vrouw worden vastgehouden op het politiebureau en verhoord.