Politie arresteert verdachten, die ‘toesloegen bij BN’ers’

Arrestatieteams hebben dinsdagmorgen in Rotterdam en Ridderkerk zeven mannen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij overvallen op rijke en bekende Nederlanders. Ze zouden ook inbraken hebben gepleegd, meldt de politie. Meerdere media melden dat de verdachten onder meer zouden hebben toegeslagen bij YouTube-ster Nikkie de Jager (beter bekend als NikkieTutorials) en voetbalanalist René van der Gijp.

De politie kon tegenover NRC bevestigen noch ontkennen dat de verdachten inderdaad te maken hebben met de overvallen op de BN’ers. Wel is duidelijk dat de opgepakte mannen volgens de politie hun slag hebben geslagen in onder meer Uden en Dordrecht, de woonplaatsen van De Jager en Van der Gijp.

De verdachten, die tussen de 19 en 24 jaar oud zijn, gingen volgens de politie telkens op dezelfde manier te werk. „Het was hen te doen om dure horloges, sieraden en geld. Ze wisten tonnen aan buit te maken”, zegt regionaal recherchehoofd Arjan de Zwart. Vaak verliepen de overvallen gewelddadig. „In enkele gevallen gebruikten zij een vuurwapen om de slachtoffers te bedreigen of werden de slachtoffers mishandeld.” De overvallen en woninginbraken vonden ook plaats in Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht en Mijnsheerenland.

Mannen met hamers

Agenten vielen dinsdag in totaal acht woningen binnen. Ze namen dure horloges, sieraden, geld, designerkleding, exclusieve tassen, munitie en inbrekersgereedschap in beslag. De zeven opgepakte mannen zitten in beperkingen vast, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen, aldus de politie.

Nikkie de Jager werd afgelopen augustus in haar huis in Uden overvallen door vier indringers. Zij en haar verloofde werden onder schot gehouden. Ruim drie maanden eerder werd René van der Gijp overvallen door drie mannen met hamers toen hij na een uitzending van Veronica Inside kwam aanrijden bij zijn huis in Dordrecht. De mannen ramden op de ramen van zijn Mercedes, maar die waren gepantserd. Van der Gijp reed achteruit weer weg, de overvallers vluchtten zonder buit. Een van hen, de chauffeur van de vluchtauto, is in oktober al tot één jaar celstraf veroordeeld voor zijn aandeel in het misdrijf.