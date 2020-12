Plastisch chirurgen waarschuwen voor ‘avocadoletsel’

Plastisch chirurgen roepen supermarkten op om een waarschuwingslabel met een zogeheten ‘ontpit-instructie’ te plaatsen op avocado’s. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie dinsdag. De beroepsgroep zegt dat mensen steeds vaker met snijwonden in het ziekenhuis belanden door het ontpitten van een avocado met een mes.

Over het totaal aantal uitschieters zijn geen cijfers, maar in het OLVG in Amsterdam wordt maar liefst één iemand per week binnengebracht met zenuwschade door het verkeerd ontpitten van de vette vrucht. Dat zegt plastisch chirurg Annekatrien van de Kar van dat ziekenhuis tegen NRC. „Dan zegt de assistent: hé, ik heb weer een geval van avocadoletsel.” Zo’n uitspraak was volgens haar enkele jaren geleden, vóór de ‘avocadohype’, ondenkbaar.

De wond is bovendien altijd op precies dezelfde manier veroorzaakt, vertelt Van de Kar. Iemand neemt de avocado in één hand en wipt met de andere hand de pit eruit met een mes. Als de avocado dan wegglijdt, maakt het mes een klein steekgaatje in de hand, waardoor enkele vingerzenuwen beschadigen. Patiënten moeten daar dan aan geopereerd worden.

Ook in andere delen van het land zien artsen een toename van letsel door verkeerde ontpittechnieken. Volgens plastisch chirurgen onderschatten avocadoliefhebbers de risico’s van het hanteren van een verkeerde ontpitmethode. Terwijl de wond zo gemakkelijk te voorkomen is: ontpit niet met een mes, maar met een lepel, benadrukt Van de Kar. De NVPC hoopt dat supermarkten die waarschuwing verwerken in een instructiesticker op de vrucht.

