Kan in de supermarkt de piccalilly niet vinden. Even de jonge vakkenvuller vragen. Piccalilly? Hoe schrijf je dat?

Laat hem mijn boodschappenbriefje zien. Wat is het eigenlijk? Tafelzuur. Eten jullie thuis geen tafelzuur?

Jawel: zuurkool.

De dame achter ons: „Bovenste schap links.”

