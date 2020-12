Pensioenregels langdurig versoepeld, kans op lager pensioen blijft groot

De pensioenregels worden blijvend versoepeld tot de overgang op het nieuwe stelsel. Zo willen het kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties de kans op pensioenverlagingen verkleinen. Wel gaat de versoepeling minder ver dan het milde regime dat dit jaar geldt. Daardoor blijft de kans op pensioenverlagingen de komende jaren groot.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) wil fondsen toestaan om 5 procent te weinig geld in kas te hebben zodra zij overstappen op het nieuwe stelsel, bevestigen betrokkenen na berichtgeving van de Volkskrant. Hun zogeheten dekkingsgraad is dan 95 procent. Eind dit jaar is die ondergrens 90 procent. Eerder al zei de minister dat hij bereid is de pensioenregels langdurig te versoepelen.

Lees ook: Dit betekent het pensioenakkoord voor jou

Minder oppotten

Koolmees wil volgens betrokkenen volgende week vrijdag het conceptwetsvoorstel publiceren waarin de pensioenhervorming geregeld wordt. De afgelopen maanden heeft hij daarover intensief overlegd met vakbonden en werkgevers. De versoepelingen in de overgangsfase waren in die gesprekken het belangrijkste onderwerp.

Naar verwachting stappen de meeste pensioenfondsen tussen 2024 en 2026 over op het nieuwe stelsel. Vanaf dat moment hoeven ze minder geld op te potten in grote reserves, omdat ze werknemers geen toezegging meer doen over de hoogte van hun toekomstige uitkering. Beleggingswinsten mogen ze sneller uitdelen. Daar staat tegenover dat beleggingsverliezen ook sneller voelbaar zijn voor werknemers en gepensioneerden.

Ook in de jaren vóór de overgang moeten fondsen met een dekkingsgraad van 95 procent eindigen. Als ze daar op Oudejaarsdag onder komen, moeten zij een plan schrijven waarin ze aantonen dat het haalbaar is naar die ‘richtdekkingsgraad’ van 95 procent toe te groeien, zodat ze daar op het moment van overstappen op uitkomen. Een fonds dat op Oudejaarsdag een dekkingsgraad van onder de 90 procent heeft, moet direct de pensioenen verlagen.

Nieuw is dat pensioenfondsen ook sneller pensioenverhogingen mogen uitdelen. Nu hebben zij een dekkingsgraad van 110 procent nodig om de uitkeringen aan gepensioneerden en de opbouw door werknemers deels te compenseren voor de inflatie. Dat wordt 105 procent.

Strengere rekenregels

Ondanks al deze versoepelingen staan de pensioenfondsen nog enkele moeilijke jaren te wachten. De grote pensioenfondsen bevinden zich nu al rond de kritieke dekkingsgraad van 90 procent. De komende jaren komen daar strengere rekenregels bovenop, die hun dekkingsgraad met zeker 6 procentpunt kunnen verlagen. Dit betreft een nieuwe methode om de ‘rekenrente’ mee te bepalen. Daardoor gaat de rekenrente omlaag en moeten fondsen erop rekenen dat hun geld langzamer aangroeit dan eerder verwacht.

De strengere regels, die toezichthouder De Nederlandsche Bank vorig jaar al aankondigde, mogen fondsen wel stapsgewijs invoeren, werd afgelopen zomer bekend. De eerste stap, per 1 januari volgend jaar, zal de dekkingsgraden naar schatting zo’n 1,5 procentpunt laten dalen.

Lees ook dit interview met vertrekkend pensioendirecteur Peter Borgdorff: ‘Mensen geloven in zekerheden, helaas’