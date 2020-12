Oranje tegen Turkije en Noorwegen

Het had slechter kunnen uitpakken voor het Nederlands elftal. Bij de loting voor het WK voetbal in 2022 in Qatar, die maandagavond werd verricht in Zürich, kwam de ploeg van bondscoach Frank de Boer in poule G terecht bij Noorwegen, Turkije, Montenegro, Letland en Gibraltar. Nederland is groepshoofd.

Van de tegenstanders van Oranje, de huidige nummer 14 op de wereldranglijst, staat Turkije het hoogst genoteerd, op de 32ste plaats. Noorwegen staat 44ste, Montenegro is terug te vinden op plaats 63. Op ruime afstand volgen Letland (136) en Gibraltar (195). De ranglijst van wereldvoetbalbond FIFA telt 210 landen.

De kwalificatiereeks begint in maart 2021 en wordt afgesloten in november, een jaar voor het WK in Qatar begint.

De tien groepswinnaars van het Europese kwalificatietoernooi plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De tien nummers twee spelen met twee landen uit de Nations League om nog eens drie tickets naar het WK, waar in totaal plek is voor dertien Europese landen. Aan het toernooi, gepland van 21 november tot en met 18 december 2022, doen in totaal 32 landen mee.

Bondscoach Frank de Boer was maandagavond redelijk tevreden over de loting voor zijn ploeg. „Het is geen poule des doods”, zei hij tegen het ANP. „Er is ook geen poule des doods. In iedere poule is het groepshoofd in mijn ogen favoriet. Maar je loopt natuurlijk niet zomaar over Turkije en Noorwegen heen. Turkije is een goede voetbalnatie met nieuwe talenten. En bij Noorwegen denk ik al snel aan Erling Haaland en Martin Ødegaard.”

De Boer zou de kwalificatiereeks het liefst in Turkije beginnen, eind maart. „Meteen Turkije uit zou wel lekker zijn. Want tegen die tijd zijn er misschien nog steeds geen toeschouwers welkom. Ik zou in maart ook wel tegen Noorwegen willen spelen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 december 2020