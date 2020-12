Niet bewoners maar personeel verpleeghuizen heeft voorrang

De vaccinatiestrategie van het kabinet gaat alweer op de schop. Waar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) eigenlijk wilde beginnen met het inenten van de meest kwetsbaren – verpleeghuisbewoners en gehandicapten in instellingen – krijgen nu hun zorgverleners in januari voorrang.

De Jonge presenteerde het dinsdag op de persconferentie als een logische keuze: het kabinet moet steeds „wendbaar” blijven in het vaccinatietraject als er nieuwe informatie beschikbaar komt. Die kwam dinsdag: farmaceut Pfizer kan begin januari niet een miljoen maar een half miljoen vaccins aan Nederland leveren Daarmee kan om te beginnen al het verpleeghuispersoneel (ongeveer 260.000 mensen) ingeënt worden. Er zijn weliswaar twee prikken nodig, maar er wordt verwacht dat niet iedereen een inenting wil.

De belangrijkste reden om eerst voor het personeel in de ouderenzorg te gaan is praktisch van aard. Een overleg tussen het RIVM en bij de vaccinatie betrokken partijen concludeerde maandag dat het Pfizer-vaccin het beste en snelste kan worden toegediend op centrale locaties. Het moet namelijk worden bewaard bij rond de 70 graden onder nul en is na ontdooien (wat twee dagen duurt) maar vijf dagen houdbaar.

Bovendien wordt het bewaard in partijen van 1.000 stuks – veel meer dan er mensen wonen in de individuele zorginstellingen. Het personeel kan bovendien veel makkelijker dan de bewoners naar een locatie komen.

Ringbescherming

Dat het personeel nu vóór de bewoners gaan in de ouderen- en gehandicaptenzorg, wijkt af van de strategie die het kabinet in principe wilde hanteren. Op basis van een advies van de Gezondheidsraad zouden eerst de meest kwetsbaren een vaccinatie krijgen.

Ze zijn niet alleen fysiek kwetsbaar maar hebben vaak ook een laag IQ of lijden aan dementie. Daardoor begrijpen ze de coronaregels niet en blijven ze door hun gedrag anderen besmetten. Als hun verzorgers worden gevaccineerd, zijn de bewoners wel indirect beschermd, dit heet ‘ringbescherming’.

De verwachting is dat de verpleeghuisbewoners en gehandicapten zelf ook snel geprikt kunnen worden met het Moderna-vaccin, dat naar verwachting half januari wordt goedgekeurd.

Het voordeel van dit vaccin is dat het niet bij diepvriestemperaturen hoeft te worden bewaard, maar in gewone ijskasten kan. Dat maakt het veel eenvoudiger om het in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zelf toe te dienen.

Vaccinatiestraten

Hoe de logistiek van de vaccinatie begin januari moet worden geregeld, is nog onderwerp van gesprek. Gehandicaptenzorg Nederland laat weten dat sommige instellingen in de gehandicaptenzorg nu al eigen teststraten hebben die waarschijnlijk makkelijk kunnen worden omgebouwd tot ‘vaccinatiestraten’.

Het zorgpersoneel wordt op de in te richten locaties in principe gevaccineerd door hun eigen bedrijfsartsen en arbo-diensten. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) verwacht daarbij nog wel extra mankracht nodig te hebben. Voorzitter Gertjan Beens spreekt van „een megaklus die op ons afkomt”. „Daar hebben we wel support bij nodig van alle betrokken partijen, inclusief de GGD.”

Een belangrijke vraag is wel hoe massaal de medewerkers van de ouderen- en gehandicaptenzorg naar de vaccinatielocaties zullen komen. Uit onderzoek onder 3.300 leden van vakbond Nu’91, en eerder van beroepsorganisatie V&VN, blijkt dat tot nu toe maar een derde zich wil laten inenten. Een derde wil dat niet, en een laatste derde weet het nog niet.

Michiel Vermaak, arts in de gehandicaptenzorg, denkt dat het animo wel zal groeien onder personeel naar mate meer mensen gevaccineerd zijn. „Ik vind het ook goed dat eerst wilsbekwame mensen worden gevaccineerd, want zij kunnen zelf beslissen. Ook al is het risico niet groot, je neemt toch een beslissing die mensen met dementie of een IQ onder de vijftig niet zelf kunnen nemen.”

Minister De Jonge zei vorige week dat hij hoopt dat het vaccineren in de week van 4 januari kan beginnen. Hij was dinsdag iets voorzichtiger en had het over „zo vroeg mogelijk” in januari. Hij verwacht dat het tot in de zomer kan duren voordat heel Nederland is gevaccineerd.

Pfizer/BioNTech Halvering van aantal beschikbare vaccins Nederland krijgt in de eerste week van januari naar verwachting 507.000 doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech binnen, in plaats van de verwachte één miljoen doses. In het eerste kwartaal van 2021 volgen naar verwachting nog eens 1,7 miljoen doses. Vorige week maakte The Wall Street Journal bekend dat farmaceut Pfizer dit jaar in totaal maar vijftig miljoen doses kan leveren, in plaats van de honderd miljoen waar eerder nog vanuit werd gegaan.

