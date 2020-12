Na een lange wandeling vinden Ethiopiërs bescherming in buurland Soedan

Op woensdag 4 november kondigde de Ethiopische premier en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Abiy Ahmed een militaire invasie aan in de noordelijke deelstraat Tigray. Wekenlang vonden er bombardementen en beschietingen over en weer plaats, met vele doden en vluchtelingen tot gevolg. De regering van Ethiopië zei vorig weekeinde dat de militaire interventie voorbij is, maar volgens de regionale leiders van Tigray gaat het conflict nog steeds door. Zo'n 50.000 vluchtelingen hebben inmiddels veiligheid gevonden in tijdelijke kampen die zijn opgezet in buurland Soedan.