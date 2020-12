Na een brand bouwde Wijnjewoude de dorpssuper zelf weer op, alleen een winkelier ontbreekt nog

Gillende sirenes, een verdwaasde eigenaar, de lucht vol dikke, zwarte rook. Bijna tweeënhalf jaar nadien kan Marianne Hulsbergen zich de avond van de brand nog goed herinneren. Het was hoogzomer en zij zat in de tuin, hooguit honderd meter verderop. Omdat ze een andere kant uitkeek, merkte ze het eerst niet eens. Pas toen de brandweer voor het huis langs gierde, keek ze om. Meteen wist ze: het is de supermarkt.

Arme Johan, was haar eerste gedachte. Johan Bosch (toen 55) was medio 2018 al twaalf jaar eigenaar van de supermarkt in Wijnjewoude, een klein dorp in het bosrijke zuidoosten van Friesland. Een harde werker, altijd in touw. Desondanks had Bosch het de laatste jaren niet gemakkelijk, wist Hulsbergen. De inwoners van het dorp kwamen steeds minder, en wie nog wel kwam, kocht te weinig.

Aan het einde van het voorjaar hadden Bosch en zijn vrouw daarom de hulp van het dorp ingeroepen. Zoals het nu ging, kon het niet veel langer, vonden ze. De omzet daalde, maar de kosten bleven hoog. Het echtpaar had de huur van het winkelpand aan de doorgaande weg in Wijnjewoude al opgezegd – een poging tot heronderhandelen met de verhuurder. Zonder oplossing zou de winkel in september sluiten.

Vanuit het dorp werd een werkgroep in het leven geroepen, om te onderzoeken hoe de winkel toch kon blijven bestaan. Hulsbergen (67) was een van de initiatiefnemers van dat collectief. Maar toen volgde dus die brand. „Ik weet nog dat ik dacht: dit kun je niet ménen”, blikt ze terug. Het hele kruispunt naast de dorpswinkel stond die avond vol met toegesnelde inwoners. Kortsluiting in een van de koelingen, bleek later. Botte pech.

Voor Bosch was de brand het laatste zetje. Hij zag het niet zitten om op zijn leeftijd de winkel weer op te bouwen en besloot iets anders te gaan doen. Ook de verhuurder gaf de hoop min of meer op, zegt Arie van Dijk (74), die vijf huizen verderop woont en ook lid is van de werkgroep. Niet dat het pand helemaal afgebrand was, maar door brandschade en roet was de ruimte onbruikbaar geworden. Twee jaar lang gebeurde er niets mee. „Het begon echt te verpauperen”, zegt hij.

‘Het dorp verstilde’

Het eenvoudigste was geweest de situatie gewoon te accepteren. Het pand af te breken en er woonhuizen voor in de plaats te bouwen. Maar dan was Wijnjewoude zijn supermarkt voor altijd kwijt geweest, zoals zoveel dorpen de afgelopen jaren overkwam. Dat wilde de werkgroep niet laten gebeuren, zegt Hulsbergen. In een dorp van iets meer dan tweeduizend inwoners moest het toch mogelijk zijn om een winkel te laten bestaan?

Een supermarkt, hoe bescheiden ook, is cruciaal voor de levendigheid van een dorp, legt Hulsbergen uit. Omdat het een plek is waar oudere inwoners en jonge gezinnen, die niet gemakkelijk naar een volgend dorp reizen, hun inkopen kunnen doen. En zoveel winkels heeft Wijnjewoude niet meer. Aan het begin van het dorp zit een bakker, verderop nog een elektronicazaak.

Bovendien is een supermarkt meer dan alleen een plek om brood, koffie en suiker te kopen, vervolgt ze. De winkel van Bosch was tevens een pakketpunt van PostNL. En de plek waar dorpsbewoners elkaar tegenkomen en een praatje met elkaar maken. Een wandelingetje om de dag te breken. Hulsbergen: „Sinds de brand merkte je dat het dorp verstilde.”

Op de achtergrond ging het overleg daarom door. Er werd een enquête gehouden onder dorpsbewoners, en samen met onafhankelijke deskundigen werden driftig omzetverwachtingen berekend. Was er wel ruimte voor een winkel, met supermarkten van Coop en Poiesz in het nabijgelegen Bakkeveen en Ureterp?

De uitkomst van die sommen bevestigde wat de werkgroep al dacht, zegt Van Dijk. „Zelfs in het meest voorzichtige scenario was er een goede boterham te verdienen met een supermarkt. Je wordt natuurlijk geen multimiljonair, maar je kunt er goed van leven.”

Alleen: waar moest die nieuwe winkel komen? Het oude pand was in deze slechte staat geen optie, en renovatie zou een flinke investering zijn. Ook dat besloot het dorp uiteindelijk zelf te doen. Twaalf inwoners begonnen een vennootschap, legden geld bijeen en namen via die constructie deze zomer het winkelpand over. Van Dijk is bestuursvoorzitter van die bv. In enkele weken knapten de investeerders, geholpen door een aannemer, de winkelruimte compleet op. De elektra, versmolten door de brand, werd vervangen. Alle roet werd grondig verwijderd. Hulsbergen: „Alles wat je aanraakte, was vies.”

De winkel van de vroegere kruidenier De Vries-Kamminga is nog altijd te zien in een van de woningen aan de doorgaande weg. Het vertrek is al al sinds de jaren zestig niet meer veranderd. Foto Kees van de Veen Foto Kees van de Veen Foto Kees van de Veen

Een compleet aanbod

Inmiddels is het winkelpand klaar om te betrekken. Dat wil zeggen: de ruimte is ruw afgebouwd. Er ligt een tegelvloer, de muren zijn wit, de bedrading is weer op orde. Voor aankleding en meubilair zal de winkelier zelf moeten zorgen. Het plan is om de ruimte te verdelen, zegt Van Dijk. Zevenhonderd vierkante meter is te veel voor één winkel. Wat er naast de supermarkt komt, besluiten de eigenaren pas later. De nadruk ligt nu op de zoektocht naar een winkelier.

Over de inkoop hoeven kandidaten in elk geval niet in te zitten. De werkgroep voerde de afgelopen maanden gesprekken met verschillende leveranciers, waaronder Coop, Van Tol en Boon. „Als er een ondernemer opstaat, willen zij wel leveren”, aldus Van Dijk. Ook PostNL heeft toegezegd het pakketpunt te willen heropenen. Kortom: er is een plan, er is een pand, nu nog een ondernemer.

Van Dijk en Hulsbergen hebben goede hoop dat ook die laatste ontbrekende schakel binnenkort wordt gevonden. Nadat eind oktober een oproep werd gedaan in regionale media, kreeg Hulsbergen meer dan veertig reacties. Sommige heel concreet, andere van het kaliber „een winkel lijkt me wel wat”.

Daaruit heeft de werkgroep de drie meest geschikte kandidaten geselecteerd. Allemaal zijn het ondernemers, zegt Van Dijk, al dan niet in de levensmiddelen.

Een vereiste is dat de nieuwe winkelier een volledig assortiment gaat aanbieden, liefst met veel vers en veel streekproducten. Dat is een ontwikkeling die de vorige winkelier misschien een beetje heeft laten liggen, zegt Van Dijk. „Het moet geen winkel worden waar mensen alleen komen voor een pak vergeten koffiebonen.”

Ook ziet de werkgroep veel mogelijkheden in het aanbieden van andere producten en diensten. Van Dijk: „Denk bijvoorbeeld aan een stomerij- of een schoenmaakservice, een cadeaushop of een slijterij.”

Wat de winkel wel of niet gaat verkopen, is uiteindelijk aan de winkelier, stelt hij. Want Wijnjewoude zoekt geen bedrijfsleider, maar een ondernemer, die zelf ruikt waar kansen liggen. Bij alle kandidaten bespeurt hij dezelfde overtuiging als bij de werkgroep: dat de winkel een breed, gevarieerd aanbod moet hebben. Want: „Alles wat het dorp u biedt, koopt u ergens anders niet.”

Van Dijk en Hulsbergen verwachten dat nog dit jaar een winkelier wordt gekozen. Ze denken dat het daarna nog hooguit drie maanden duurt voordat de supermarkt opengaat. Het is een keuze waar veel vanaf hangt, realiseren ze zich. „Het moet echt een kansrijke kandidaat zijn”, zegt Van Dijk. „Niet dat het na een paar jaar weer fout gaat, want dan is het definitief einde oefening, vrezen we. De winkel die hier opengaat, moet zichzelf straks weer verkopen aan een vólgende ondernemer.”