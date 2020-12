Meryl Streep: ‘De wereld heeft nu even een positieve boodschap nodig’

De schuchtere tiener Emma wil maar één ding: met haar vriendin als date naar de prom, de feestavond waarmee Amerikaanse scholieren afscheid nemen van hun tienertijd. Maar dat ligt moeilijk in haar conservatieve stadje in de staat Indiana. De kwestie trekt de aandacht van vier uitgerangeerde Broadway-acteurs die de mediahype rond Emma’s simpele wens als een uitgelezen kans zien om hun eigen gebutste imago op te poetsen.

Zodra regisseur en producent Ryan Murphy op een winterse avond in januari 2019 de theaterversie van The Prom zag, wist hij dat deze musical verfilmd moest worden. „Ik zat in een slechte periode zoals we dat allemaal in ons leven wel eens hebben”, vertelt hij. „Ik maakte mij zorgen over ons land en de wereld.” Tijdens zijn bezoek aan The Prom verdween zijn sombere bui als sneeuw voor de zon. „Die voorstelling deed exact wat een goede show moet doen. Het publiek was uitzinnig: iedereen lachte, klapte en huilde. Voor dat soort positieve ervaringen is het theater volgens mij gemaakt.”

Bovendien herkende de 55-jarige Murphy zijn eigen levensverhaal in de musical. „Ik heb zelf ook geworsteld met mijn homo-zijn, ik kom ook uit Indiana en ik ben ook om die reden niet naar de prom gegaan. Ik had gewild dat een voorstelling als The Prom er toen was geweest, om mijn ouders duidelijk te maken waarom dat moment zo belangrijk voor mij was.”

Frivool pleidooi

De producent die naam maakte met series als Glee, American Horror Story en American Crime Story had net een deal gesloten met streamingdienst Netflix om series en films te ontwikkelen. Het frivole pleidooi van The Prom voor tolerantie en diversiteit paste perfect in de snel uitdijende catalogus van Murphy. Binnen drie weken gaf Netflix het project groen licht en waren de hoofdrolspelers gecast.

De opvallendste namen in het tableau zijn Nicole Kidman, James Corden en Meryl Streep, die drie van de vier pedante Broadway-acteurs spelen. De 71-jarige Streep zei direct ja. „Dit is wat de wereld nu nodig heeft”, stelt de drievoudig Oscarwinnaar. „Films van het grote gebaar, verhalen met een groot hart en een positieve boodschap. Waar je ook mee worstelt in het leven, zodra mensen op het witte doek gaan dansen, zijn al je zorgen even verdwenen.”

Bovendien, zo bekent de actrice die eerder tekende voor de musicals Mamma Mia! en Into the Woods, geniet ze meer dan gemiddeld van spelen in muzikale films. „Ik hou van dansen omdat ik dat normaliter zelden mag doen. Op de set van dit soort films komt er een enorme energie vrij; voor het opnemen van The Prom moest ik vier maanden lang keihard trainen en in conditie komen. Ik hou daarvan, al blijft het natuurlijk raar om de oudste persoon in de cast de rol met de meeste dansnummers te geven.”

Een personage dat in de film opvallend meer tijd krijgt dan in de musical, is Mrs. Greene, moeder van Emma’s vriendin Alyssa, die heeft beloofd op de prom eindelijk uit de kast te komen. Mrs. Greene is tevens het hoofd van de oudercommissie die Emma van de grote feestavond wil weren. Het is een rol van Kerry Washington, die door de hitserie Scandal (2012-2018) in de Time Magazine-lijst van meest invloedrijke Amerikanen belandde. Washington maakt in The Prom haar zangdebuut. „Ik deed vroeger op school wel veel musicals en ik word enorm blij van zingen”, vertelt ze lachend.

Open dialoog

De actrice speelt verreweg het meest onsympathieke personage in de film. Haar halsstarrigheid en conservatieve opvattingen vormen de katalysator van het verhaal. Toch nam ze zichzelf met klem voor van Mrs Greene geen stereotiepe schurk te maken. „Je mag haar homofoob noemen, maar ik geloof oprecht dat ze het beste met haar dochter voorheeft en haar wil beschermen tegen alles wat haar leven moeilijk kan maken. Zoals anders zijn.”

In de Broadway-versie van The Prom waren Mrs Greene en Alyssa niet van kleur. De actrice juicht de keuze van Ryan Murphy toe om dit te veranderen. „Er zijn ook Afro-Amerikanen met een conservatief wereldbeeld. Veel ouders binnen de black community vinden het lastig om te accepteren als hun kinderen niet hetero zijn.”

Washington, die regelmatig spreekt op evenementen voor gelijke rechten voor vrouwen en lhbti’ers, zegt goed te snappen waar de angst van Mrs Greene vandaan komt: „Als zwarte vrouw heb je al genoeg obstakels te overwinnen.” Haar eigen ouders waarschuwden haar toen zij actrice wilde worden: dat zou maar tot onzekerheid en frustraties leiden. „Nu ik zelf kinderen heb, merk ik dat het lastig kan zijn om te accepteren dat jonge mensen hun eigen weg in het leven moeten vinden. Maar als ouder moet je ze daar onvoorwaardelijk in steunen, juist als je het niet met hun keuzes of denkbeelden eens bent.”

Musicals en de lhbti-gemeenschap

Van oudsher bestaat er een sterke band tussen de lhbti-gemeenschap en het musicalgenre, dat niet zelden verhaalt over onderdrukte outcasts die ondanks tegenslagen zichzelf vinden en te omarmen. The Prom staat met zijn ‘roze verhaal’ ook in een lange traditie van muzikale theaterproducties over gay personages. Het eerste openlijk homoseksuele personage in een Broadway-musical was een karikaturale kapper in Coco (1969). Dat stereotype werd snel ontstegen: een paar jaar later mochten de gays in A Chorus Line (1974) op het podium al openlijk praten over hun angsten, twijfels en seksleven. Een cruciale naam in het volwassen worden van de ‘gay musical’ is acteur, schrijver en dragqueen Harvey Fierstein, die in 1983 een musicalbewerking maakte van La Cage aux Folles, een Frans toneelstuk over twee uitbundige homo’s die de ultraconservatieve ouders van hun zoons verloofde ontmoeten. De voorstelling werd een groot succes, speelde ruim vier jaar op Broadway en won zes Tony Awards (waaronder musical van het jaar). Het lied ‘I am what I am’ ontpopte zich, mede door de cover van Gloria Gaynor, tot een officieus internationaal ‘gay anthem’. Andere onmisbare titels in dit subgenre zijn Cabaret, Kinky Boots, Priscilla: Queen of the Desert en Fun Home.

