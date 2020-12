Levensverzekeraar Conservatrix failliet verklaard

De Utrechtse levensverzekeraar Conservatrix is op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) failliet verklaard. Dat maakt Conservatrix dinsdag zelf bekend na een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam. Die heeft twee curatoren aangewezen die de afwikkeling van het faillissement op zich zullen nemen. Het is voor het eerst sinds 1993 dat een levensverzekeraar failliet gaat, destijds ging het om de kleine levensverzekeraar Vie d’Or.

In 2013 verkeerde de levensverzekeraar al in financieel zwaar weer. Een jaar later werd een curator aangesteld, die adviseerde om geen nieuwe polissen te verkopen. In de jaren daarna werd tevergeefs gezocht naar een nieuwe eigenaar voor Conservatrix. Zonder koper bleef de financiële situatie penibel.

DNB wees in september opnieuw een curator aan, omdat de levensverzekeraar nog altijd onvoldoende geld in kas had. De curator moest ervoor zorgen dat Conservatrix de financiën op orde zou krijgen en in elk geval kon voldoen aan de wettelijke financiële eisen voor verzekeraars. De reddingsoperatie mislukte en de levensverzekeraar bleek zelfs onvoldoende kapitaal te hebben om vergoedingen aan verzekerden uit te keren. In de rechtbank van Amsterdam werd het lot van de 128 jaar oude levensverzekeraar dinsdag beslecht, op verzoek van DNB.

80.000 klanten

Curatoren onderzoeken na de uitspraak van de rechtbank wat er moet gebeuren met de 80.000 polissen van bestaande klanten. De curatoren zullen zich ook buigen over de gevolgen voor andere schuldeisers. Een van de mogelijkheden is dat Conservatrix de lopende verzekeringen overdraagt aan een verzekeraar die financieel gezond is. De klanten ontvangen daar binnenkort een brief over.

Topman René Collé zegt het „wrang” te vinden dat Conservatrix failliet is verklaard. „We hebben ons tot het laatste moment ten volle ingezet voor onze polishouders. De directie betreurt dat de getroffen maatregelen niet tot een positieve uitkomst hebben geleid”, reageert hij in een verklaring op de eigen website. DNB noemt het faillissement „onvermijdelijk”. Volgens de toezichthouder was de levensverzekeraar niet in staat om aan de kapitaalvereisten te voldoen en was een alternatief voor een faillissement niet mogelijk.