Levenslange celstraffen geëist tegen handlangers aanslagplegers Parijs

De Franse nationale aanklager voor terrorismebestrijding heeft levenslang geëist tegen twee betrokkenen van de aanslagen in Parijs op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in januari 2015. Het gaat om hoofdverdachte Ali Riza Polat, die een sleutelrol zou hebben gehad in de voorbereidingen en het leveren van wapens voor beide aanslagen, en medeplichtige Mohamed Belhoucine, die bij verstek terechtstaat. Dat meldt persbureau AFP dinsdag. In totaal staan veertien verdachten terecht voor betrokkenheid, waarbij de laagste strafeis vijf jaar cel is.

Tegen de geradicaliseerde Française Hayat Boumeddiene (32) werd dertig jaar gevangenisstraf geëist. Zij is de voortvluchtige partner van Amedy Coulibaly, de Frans-Malinese dader van de aanslag op de koosjere supermarkt Hyper Cacher in het oosten van Parijs op 9 januari 2015, een dag na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo waarbij twaalf doden vielen.

Coulibaly gijzelde en vermoordde vier mensen in de supermarkt en werd vervolgens door de politie gedood. Boumeddiene zou geholpen hebben bij de voorbereidingen op de Parijse aanslagen en heeft volgens de aanklager nooit afstand genomen van de acties van haar man. Daarnaast zou Boumeddiene, die zich vermoedelijk in Syrië of Irak bevindt, een „propagandamiddel” zijn geworden voor Islamitische Staat.

De jongere broer van Mohamed Belhoucine, Mehdi Belhoucine, hoorde twintig jaar celstraf tegen zich eisen. Hij zou Boumeddiene geholpen hebben bij haar vlucht, die via Turkije verliep. Ook Mehdi Belhoucine was dinsdag niet aanwezig in de rechtszaal. Net als in het geval van zijn broer wordt aangenomen dat hij is gedood tijdens gevechten in Syrië.