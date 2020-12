Kerst wordt dit jaar klein en afgemeten

In het Verenigd Koninkrijk mag je deze kerst met drie huishoudens bij elkaar komen. Daar mag je ook een gezelschapsspel doen – zonder dobbelstenen weliswaar. Italianen krijgen het advies om kerst over te slaan. Fransen daarentegen, mogen met maximaal zes volwassenen bijeenkomen.

In Nederland blijft het huidige regime van kracht: ook met Kerst mag een huishouden maar drie andere gasten ontvangen.

Het wordt een kille Kerst. „We zitten met bijna tienduizend lege stoelen aan de kersttafel. Dat is ongelooflijk verdrietig”, zei premier Mark Rutte (VVD) tijdens de persconferentie dinsdagavond. Rutte doelde op de bijna tienduizend mensen in Nederland die aan het coronavirus zijn overleden. „Een jaar van verlies en rouw”, noemde Rutte het.

Het was een van de „meest gestelde vragen” van de afgelopen weken: wat kunnen we met Kerst? Het antwoord: niet meer dan wat er nu kan. Dat betekent dat maximaal drie gasten thuis ontvangen mogen worden, dat restaurants en cafés gesloten blijven en dat amateurvoetbalwedstrijden en -trainingen voor volwassenen niet doorgaan.

„Een hard gelag”, noemde Rutte het. „We hadden het zo graag anders gewild, voor onszelf, voor de horeca.” Maar stijgende besmettingscijfers laten een soepeler regime niet toe. Zo’n regime kan pas worden ingevoerd als er dagelijks niet meer dan tien besmette personen op de IC’s worden opgenomen. Dat is nu niet het geval.

De kerstdis vormt een extra obstakel in het naar beneden brengen van het aantal besmettingen, meent het kabinet. We moeten het virus „niet cadeau doen aan de mensen bij wie we aan tafel zitten, die het op hun beurt cadeau doen aan andere mensen met Oud en Nieuw”, aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA).

Rutte waarschuwde zelfs voor strengere maatregelen. „Als de cijfers blijven stijgen, sluit ik niet uit dat we voor de Kerst bij u terug moeten komen met strengere maatregelen.”

Niet alleen Nederland kampt met stijgende aantallen besmettingen. De oplopende cijfers plaatsen veel Europese regeringen voor moeilijke beslissingen. In Frankrijk was het president Macrons bedoeling om de tweede lockdown op 15 december een beetje terug te draaien. Maar nu rijzen er zorgen. Zo moest het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen zijn teruggebracht naar vijfduizend – momenteel ligt dat aantal rond de tienduizend. Veel Fransen kijken dan ook reikhalzend uit naar een persconferentie van de regering, donderdag.

Niet buiten de woonplaats

De Italianen weten al wel waar ze aan toe zijn: zij mogen op 25 en 26 december niet buiten de woonplaats reizen. Dat besluit wekt wrevel onder de bevolking, evenals het feit dat ze niet buiten de deur kunnen dineren. Na 18.00 uur kan eten alleen worden afgehaald.

In België zijn de maatregelen misschien wel het strengst – daar geldt onder meer een avondklok. „De kerstdagen worden vreselijk”, zei de Vlaamse minister-president Jan Jambon onlangs. Belgische gezinnen mogen maximaal één gast ontvangen. Voor alleenstaanden is er wel een uitzondering: zij mogen twee gasten ontvangen, maar mogen die niet knuffelen.

In Nederland riep De Jonge dinsdagavond op tot extra aandacht voor mensen die alleen zijn. „Dé eenzaamheid oplossen kan niet. Maar iemands eenzaamheid proberen te doorbreken, dat kan iedereen.”