Kate Winslet en Saoirse Ronan mochten de regie nemen voor hun seksscène in ‘Ammonite’

Liefdesscènes tussen twee vrouwen in historische drama’s zijn vaak zoekend en zacht, maar de centrale seksscène in Ammonite tussen de personages van Saoirse Ronan en Kate Winslet is dat allerminst. In de expliciete, zinderende scène nemen de dames een actieve rol op zich en gaat Ronan onder meer zonder aarzeling op het gezicht van Winslet zitten.

Dat de film wegblijft van suggestief gefrunnik onder de hoepelrok is te danken aan de actrices zelf. „De seksscène was in het script niet echt uitgeschreven”, vertelt Ronan via Zoom. Ze prijst regisseur Francis Lee, die een stap terugzette en de actrices de controle gaf over de choreografie en de emoties op dat cruciale moment in de film. Ronan: „Voor mij was het de eerste keer dat ik een intieme scène speelde met een andere vrouw en ik een gesprek kon hebben over wat wij leuk vinden, verwachten en zoeken in seks. En ook over hoe dat verandert afhankelijk van de dag, de sfeer en met wie je bent. We bespraken hoe seks voor Kate en voor mij eruitziet als het binnen een liefdevolle relatie plaatsvindt. Het was heel persoonlijk, van: ‘Oh, vind jij dat leuk?’. Dat had ik nog nooit gehad.”

Lees ook een interview met regisseur Francis Lee over ‘Ammonite’

Tijdens de opnames zelf werd er niet geïmproviseerd en waren er geen verrassingen volgens de actrice. „We gingen met onze notitieboekjes en pen neerzitten en noteerden stap voor stap hoe de scène eruit zou zien: het was als een dans, heel technisch. En toen we die bewegingen uit ons hoofd kenden, konden we het emotioneel en sensueel maken en alles wat het verder nog moest zijn.”

Volgens de actrice was een intimiteitscoördinator, iemand die toeziet over het correcte verloop van de opnames van een seksscène, dus niet nodig. „Omdat we het gevoel hadden dat wij de controle hadden.”

Winslet voegt later toe, eveneens via Zoom, dat ze onder meer door het gevoel van gelijkwaardigheid en zelfvertrouwen in deze scène in Ammonite, nu anders kijkt naar gelijkaardige heteroseksuele liefdesscènes die ze heeft gespeeld. „Ik begon me af te vragen of ik als acteur bestaande gekke stereotypen had geaccepteerd en herhaald, zoals de vrouw die flirt of grof is en de man die vervolgens de leiding neemt.”

Lees hier de recensie van ‘Ammonite’

Tegenwoordig let ze hier beter op. Zo liet ze tijdens de HBO-serie waar ze nu aan werkt een seksscène aanpassen, zodat de beide personages gelijkwaardiger overkomen. Winslet: „Er is een dronken onenightstand tussen mijn personage en een man. In de oorspronkelijke scène vallen ze samen in bed, in zijn huis. Maar na de opnames besefte ik dat mijn personage nooit zomaar de slaapkamer van een vreemde zou binnengaan. Ze is een volwassen vrouw en dit zijn twee mensen van middelbare leeftijd die een beetje plezier hebben.” De actie werd verplaatst naar een bank in de woonkamer en opnieuw gefilmd. „Mijn personage is nu veel meer een evenwaardige partner, simpelweg doordat we het naar een meer neutrale ruimte hebben gebracht. Iedereen voelde dat dat klopte binnen het verhaal en paste bij mijn personage.”

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven