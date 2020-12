Jeugdfilms met huisdieren en een inspirerend meisje

Om de tien jaar verschijnt er een Cats & Dogs-film in de bioscoop. De eerste, door NRC indertijd treffend omschreven als „James Bond met dieren”, stamt uit 2001, de tweede uit 2010 en nu volgt het derde deel. Helaas worden ze er met de jaren niet beter op. De serie is live-action met echte honden en katten die praten via digitaal opgeplakte mondjes. Dat ziet er niet zo heel goed uit. Erger nog zijn de close-ups van lelijke neppootjes die vooral in beeld verschijnen op momenten dat het overduidelijk niet lukte de katten en honden zo te dresseren dat ze doen wat volgens het script vereist is. Dus voel je de aanwezigheid, net buiten beeld, van mensen met harige pootjes in de aanslag die bijvoorbeeld op toetsenborden of knopjes drukken.

De plot draait om wat honden en een poes die de pootjes ineenslaan om een snood plan van een kaketoe te verijdelen die hen van de troon wil stoten als favoriete huisdieren. In een wat bevoogdende subplot leren twee tieners dat het helemaal niet zo erg is om eventjes geen mobiele telefoon binnen handbereik te hebben. Hond Roger en poes Gwen werken voor de geheime organisatie Furry Animal Rivalry Termination, wat ‘fart’ als acroniem oplevert: scheet. Hmm.

Dan liever Calamity, een Franse animatiefilm die in superheldentermen getypeerd kan worden als ‘origin story’. In dit geval over hoe de stoere ‘tomboy’ Martha Jane Cannary uitgroeit tot de latere revolverheldin van het Wilde Westen, Calamity Jane (die echt bestaan heeft). Zij werd in 1953 memorabel vertolkt door Doris Day in de westernmusical Calamity Jane.

Calamity was begin oktober de openingsfilm van Cinekid en ontving er de juryprijs voor beste kinderfilm. Hij speelt zich af in 1863, wanneer de 12-jarige Martha Jane, haar vader en een jonger broertje en zusje zich hebben aangesloten bij een westwaarts trekkende karavaan met pioniers. Als Martha Jane beschuldigd wordt van diefstal gaat ze op zoek naar de echte dader. Het levert didactische avonturen op die draaien om de vraag waarom een vrouw eigenlijk geen typische ‘mannendingen’ mag doen, zoals het dragen van een broek, lasso werpen en het mennen van wilde paarden. De handgetekende stijl is prachtig, waarbij het natuurdecor sprekender en expressiever is dan de gezichten en gezichtsuitdrukkingen. Ook de muziek spreekt tot de verbeelding, met americana-instrumenten als de banjo en een viool die speelt in een folkidioom. Calamity is leuk, leerzaam en bovendien een lichtend voorbeeld voor jonge meisjes op zoek naar hun plek in de wereld.

Jeugdfilm Cats & Dogs: Slaan de pootjes ineen! Regie: Sean McNamara. Met de stemmen van: Levi van Kempen, Barbara Sloesen. In: 127 bioscopen ●●●●●

Jeugdfilm Calamity Regie: Rémi Chayé. Met de stemmen van Venna van den Bosch, Vera Mann, Jonathan Demoor. In: 40 bioscopen ●●●●●

