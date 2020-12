‘Ik wil na m’n stage wel de kunstige kant op’

„Het lijkt me wel leuk om hier na m’n stage te blijven werken”, vertelt Dasha Sandulenko (19) uit Zaandam, „maar eigenlijk wil ik de kunstacademie doen.” Sandulenko zit in haar derde jaar van de opleiding grafisch ontwerp aan het Mediacollege Amsterdam. Ze woont in Zaandam en loopt stage bij een klein grafisch ontwerpbureau. „Ik werk nu aan boeken, tijdschriften en posters. Dat is leuk, maar ik zou misschien toch wel de kunstige kant op willen, dit is soms wat commercieel.”

Sinds corona werkt Sandulenko drie dagen per week in het thuiskantoor van haar baas in Anna Paulowna. Dan slaapt zij in het tuinhuisje. De rest van de week is ze thuis. Wel zo veilig tijdens corona.