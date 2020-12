‘Had Nederland maar een premier als Orbán’

Sinds de toestanden in FVD heb je mensen, ook journalisten, die zich zorgen maken over ‘het gat op rechts’. Ze doelen op kiezers die in Forum een rechtse thuishaven vonden omdat ze de VVD te bleek en de PVV te plat vinden. Deze mensen zouden nu politiek ontheemd zijn, stakkers die in de steek zijn gelaten, en sommige bezorgde journalisten vragen zich af waar deze slachtoffergroep heen moet.

Helemaal volgen kan ik deze zorgen niet. De PvdA verloor drie jaar terug 29 van haar 38 zetels, en je hoorde niemand over een gat op links. Het CDA verloor tien jaar geleden 20 van zijn 41 zetels, en ik herinner me geen bezorgde analyses over een gat in het midden. Voorkeuren kunnen tussentijds wisselen, en als kiezers (in peilingen) een partij verlaten lijkt me dat een blijk van democratische gezindheid.

Maar misschien zijn sommige mensen zo geconditioneerd dat ze rechtse kiezers, met hun korte lontjes, beslist niet boos willen maken, en dan is bezorgdheid natuurlijk geen slechte oplossing.

Alleen: is die geconditioneerdheid ook terecht? Vorige week had je het bericht van een Hongaarse Europarlementariër op een homoseksuele seksorgie in Brussel. Als partijgenoot van premier Orbán regelde de man eerder het grondwettelijk verbod op het homohuwelijk. Geniale hypocrisie.

En dat van een partij die onder Orbán ook de rechterlijke macht inperkte, George Soros wegpestte, de vrije meningsuiting onderdrukt en de persvrijheid bedreigt, aldus Amnesty. De EU wil daarom betalingen uit het coronanoodfonds koppelen aan handhaving van de rechtstaat, en Hongarije dreigt het fonds om die reden met Polen op te blazen. Eind deze week is er een EU-top.

Het interessante is nu dat Den Haag één politicus kent die het voor Orbán opneemt. Op 9 september zei PVV-voorman Wilders in de Kamer dat „de Nederlandse pers meer op de hand van de elite is dan die in Hongarije”, en dat hij „betwist dat Orbán de rechtsstaat met voeten treedt”. Op 16 september sprak Wilders „hulde voor Orbán” uit. Op 17 november zei hij: „Hadden wij maar een premier als Orbán. Rutte heeft niet de helft van het lef en de politieke ballen van Orbán”.

En wat ik me dan afvraag is: wáár zit hier precies het gat op rechts? Je vermoedt namelijk dat vrij veel Wilders-stemmers ook geen homorechten, persvrijheid of vrije meningsuiting willen beperken. En dat het echte gat op rechts eerder een gat in kennis is: dat deze kiezers amper weten hoezeer de tweede partij van het land achter een Hongaarse autocraat aanloopt, mede veroorzaakt doordat geconditioneerde mensen, ook journalisten, zulke feiten onbenoemd laten aangezien ze liever geen rechtse kiezers boos maken.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.