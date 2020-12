Geen perspectief voor ‘moe’ land

Het had de persconferentie van opluchting en hoop moeten worden, maar het werd er een van deceptie. Wekenlang hadden het kabinet, en Nederland, gehoopt dat deze dinsdag, ruim twee weken voor Kerst, versoepelingen aangekondigd konden worden. Dat er méér mensen mochten aanschuiven aan het kerstdiner, zodat een abnormaal jaar enigszins normaal afgesloten kon worden. Dat de horeca misschien weer open kon, om met de feestdagen nog iets van de verloren omzet goed te kunnen maken.

Maar het kleine beetje hoop dat er nog kon zijn, werd weggevaagd toen dinsdagmiddag de weekcijfers van het RIVM gepubliceerd werden. Afgelopen week kwamen er 43.103 bij, een kwart meer dan de week ervoor. Het is de eerste stijging sinds oktober. En dus wordt het aantal bezoekers dat thuis is toegestaan niet uitgebreid. Premier Mark Rutte (VVD) noemde dinsdagavond de lege stoelen aan de kersttafels die het gevolg zijn van het aantal coronadoden: dat zijn er inmiddels bijna tienduizend.

Het kabinet hoopte half december op tien intensivecareopnames per dag. Het zijn er momenteel twee keer zoveel. „De realiteit is dat we op een tweesprong staan”, zei Rutte. Nederlanders kunnen door hun gedrag de cijfers de goede kant op laten gaan, waarna het aantal IC-opnames daalt en daarmee zwaardere maatregelen worden voorkomen. „Of de cijfers blijven stijgen en dan sluit ik niet uit dat we voor de Kerst bij u terug moeten komen met strengere maatregelen.” Ondanks de cijfers werden die maatregelen deze week niet genomen. En hoeveel meer de cijfers moeten dalen om nieuwe maatregelen te voorkomen, werd dinsdag ook niet duidelijk.

Het is de zoveelste poging van het kabinet om een beroep te doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de samenleving. Eind oktober had Rutte dat nog omschreven als „kruispunt”. Ook toen was zijn verhaal dat de samenleving de regie in handen heeft. En ook toen liet een deel van de samenleving zien minder strikt met de maatregelen om te gaan dan het kabinet had verwacht – of gehoopt.

Hoe het komt dat de cijfers niet dalen? Nederlanders komen te veel binnen de anderhalve meter, zei Rutte. Het is ook een seizoenseffect, zei De Jonge. En dat Nederlanders coronamoe zijn, helpt volgens hem ook niet. Een gebrek aan maatregelen noemden de bewindslieden níét.

Discipline verslapt

Er valt ook iets te zeggen voor die nadruk op gedrag. Het aantal Nederlanders dat weer naar het werk gaat neemt toe. Winkelstraten zijn geregeld druk – soms zó druk dat ze worden afgesloten. En elk weekend worden er illegale feesten opgebroken door de politie. De discipline waarmee Nederlanders de eerste golf keerden, is verslapt: het verklaart deels waarom de tweede golf zoveel uitgestrekter is.

Na negen maanden coronacrisis is het land moe en ongeduldig. Moe van de constante onzekerheid, van de twijfel, van de tegenvallers. Na elke verlichting is er steeds de ontluistering: toch nog niet van het virus af, toch niet voldoende gedaan.

Daarbij wordt het kabinet geregeld verweten dat er te weinig ‘perspectief’ zou worden gegeven. Maar de vraag is ook welk reëel vooruitzicht Rutte en De Jonge kúnnen schetsten als de besmettingscijfers zo blijven schommelen. De twee moeten schipperen tussen enig perspectief willen bieden, en het risico dat hun woorden als een belofte worden opgevat. Dinsdag stelden ze experimenten met méér theater- en stadionbezoekers in januari in het vooruitzicht. Maar wel met de waarschuwing dat te hoge besmettingscijfers er ook voor kunnen zorgen dat het allemaal niet doorgaat.

Het einde van de reserves in zicht

De vraag is hoelang de samenleving wil en kan wachten. Wat de komende tijd kan gaan botsen is de economische en maatschappelijke noodzaak van versoepelingen en de epidemiologische noodzaak van aanscherpingen. Musea, theaters en voetbalclubs zien het einde van hun reserves in zicht komen. Horeca-ondernemers dreigen vanaf 17 januari hun zaken weer open te gooien, hoewel de aankondiging vooral een drukmiddel lijkt om meer overheidssteun te ontvangen. De stilgevallen binnensteden lijken stervende. Dat alles zet het sociale verband dat in de beginfase van de coronacrisis zo sterk leek onder druk.

Die maatschappelijke context zal ook de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart gaan beïnvloeden. Onvrede en ongeduld over versoepelingen, verzwaringen en vaccinaties zullen grotendeels op Rutte en De Jonge afstralen. Zij zijn het gezicht van de coronabestrijding én staan als lijsttrekkers straks tegenover andere partijleiders – en elkaar. De vraag is hoelang zij elkaar nog vasthouden. Zoals ook de vier coalitiepartijen de komende maanden assertiever zullen worden. Zo pleitte D66 vorige week voor de heropening van restaurants. Maandag pleitte de partij voor heropening van het fysieke hoger onderwijs vanaf februari.

Wat in maart nog een tijdelijke strijd tegen het virus leek, is verworden tot een uitputtende slag. En het einde is nog lang niet in zicht. Dinsdagavond bleek dat er in januari minder vaccins zullen zijn dan gehoopt. En ook als er in het voorjaar gevaccineerd wordt, schetste De Jonge, zullen maatregelen voorlopig nodig blijven. Hij verwacht dat pas na de zomer iedereen gevaccineerd kan zijn. Tot die tijd zal het leven beperkt zijn, worden verwachtingen geknapt en dromen beknot.

Jeugd Activiteiten in winter Het kabinet trekt 58,5 miljoen euro uit om voor jongeren in de winter tot aan de lente activiteiten te organiseren. Dat moet voorkomen dat zij in deze coronatijd vereenzamen en depressief worden. Gemeenten zullen met jongeren overleggen waaraan zij behoefte hebben. Te denken valt aan sporttoernooien, museumbezoek, workshops en game-sessies, maar ook aan persoonlijke coaching.