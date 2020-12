Ex-treitervlogger komt dicht bij de drillrappers

Al voor zijn twintigste was ‘treitervlogger’ Ismail Ilgun Woord van het jaar. Maandagavond was hij weer op televisie. Niet als ‘tuig van de richel’ (Mark Rutte, 2016), maar als programmamaker. Daar was de afgelopen weken kritiek op, maar kijkend naar het eerste deel van het tweeluik Project Ismail: Drillrap begrijp je waarom de NTR heeft besloten hem een kans te geven. Ilgun heeft het soort ijdele charme dat aan de Zweedse stervoetballer Zlatan Ibrahimovic doet denken.

Minstens zo belangrijk is de uitwerking die hij heeft op de rappers die het onderwerp van de uitzending zijn. Waar eerdere programma’s over drillrap (zoals Danny op straat) werden gedomineerd door onherkenbare hoofden en vervormde stemmen, staan de jongeren Ilgun zonder masker te woord – in verschillende opzichten.

Drillrap is het in het centrum van de belangstelling beland door teksten en clips waarin geweld wordt verheerlijkt en door de mogelijk daarmee verbonden toename van het aantal steekincidenten met vaak zeer jonge daders. Dieptepunt was de steekpartij op de Scheveningse Pier in augustus. Een lid van de Amsterdamse drillrapgroep 73 De Pijp wordt ervan verdacht daar iemand van de Rotterdamse groep 24 te hebben doodgestoken.

Bij die Amsterdammers kreeg Ilgun nu uitgelegd hoe de ruzie met de Rotterdammers via snapchat escaleerde. Van opschepperij over wie de meeste streams had, ging het naar in elkaars straat plassen, tot de afspraak voor de fatale confrontatie in Scheveningen. Ilgun zoekt naar de achtergronden van de jongens die zelfs als ze door de Van Woustraat lopen, nog in songteksten lijken te spreken: „Ik kom van niks, broer. Ik kom van niks, broer. Ik heb fokking brood moeten eten met niks broer. Mijn zakken waren leeg leeg leeg, vriend.”

In de studio improviseren de rappers een nummer waarin ze Ilgun verzekeren hem „door het hoofd te schieten” en schelden ze hem uit voor „homo”. Ilgun giert het uit. Dan is het pantser van de rappers gebroken en praten ze over hun alleenstaande moeders en luiers die ze moesten verschonen.

In een volgende scène zien we Ilgun met rapper Choppa in de boksschool. Na een potje sparren zitten ze uit te puffen tegen een muur en zegt Choppa: „Deze fame is leuk, maar ben ik wel gelukkig?” Op zijn arm staat de aartsengel Michaël met een weegschaal. Rechtvaardigheid, al betekent dat voor Choppa: „Als jij mij slaat, mag ik jou terugslaan.”

Boze jongens maken boze muziek

Dit is de jongen die na ‘Scheveningen’ een nummer maakte om de ‘overwinning’ van de Amsterdammers te vieren. Dat zou hij nu niet meer doen. „In mijn hoofd ben ik veranderd hoor, maar helemaal zal het wel niet lukken.” De tegenstrijdigheden buitelen over elkaar heen; de scène is memorabel.

De band met geweld blijft in dit eerste deel onderbelicht. Ilgun bezoekt wel enkele academici die de subcultuur duiden, maar graaft minder diep dan bijvoorbeeld de veelgeprezen podcast Kleine jongens steken niet van De Volkskrant. Wel zien we vier keurige witte schooljongens die de beats voor de nummers componeren en online verkopen. Ze lijken wel wat bang dat hun moeders het ‘gescheld’ ontdekken. Twee vrouwelijke drillrappers zijn helder: „Boze jongens maken boze muziek. Je moet ze leren erover te praten.”

Dat verbindt Ilgun met zijn eigen ontwikkelingsgang. „Soms heb je niet de tijd om na te denken en gebeurt iets gewoon. Het duurt even voor je ergens spijt van kunt hebben”, zegt hij als hij in de auto terugrijdt. „Mij heeft het drie jaar gekost, jongens.” Perfecte televisie is het niet, die de ex-treitervlogger maakt – maar het vertrouwen van de NTR betaalt zich uit.