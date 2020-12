EU en VK schuiven naar elkaar op met Noord-Ierse afspraken

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben dinsdag de onenigheid over de uitvoering van het vorig jaar overeengekomen uittredingsakkoord bijgelegd. Het VK ziet af van wetgeving die eerdere afspraken over onder meer de Noord-Ierse grens ongedaan maakte. Dat heeft de minister verantwoordelijk voor Brexit-zaken, Michael Gove, op Twitter gezegd.

Een handelsakkoord tussen de EU en het VK is daarmee nog niet direct in zicht, maar de twee partijen zetten hiermee wel een stap nader tot elkaar. Het conflict over het uittredingsakkoord was namelijk een obstakel in de huidige onderhandelingen, die zich in een cruciale fase bevinden. Het uittredingsakkoord omvat meerdere afspraken, waarvan de belangrijkste de regeling voor Noord-Ierland is. Die regeling houdt in dat Noord-Ierland volgend jaar in de Europese interne markt blijft, waardoor er op het Ierse eiland geen harde grens komt.

Brussel wil in het licht van het Goede Vrijdag-akkoord een harde grens tussen de Ierlanden voorkomen, terwijl Londen aanstuurde op één set regels voor het hele VK. Afgelopen september kwam de regering-Johnson plots met een wetsvoorstel voor de Britse interne markt, waarin elementen stonden die ingingen tegen de reeds overeengekomen Brexit-afspraken. Dat was tegen het zere been van de EU.

De Ierse vicepremier Simon Coveney verwelkomde de overeenstemming dinsdag: volgens hem verschaft dit „eindelijk zekerheid” over de regels voor Noord-Ierland. Met de overeenstemming over het uittredingsakkoord zijn de andere Brexit-knelpunten, zoals de visserij, echter nog niet opgelost. Afgelopen januari werd de Brexit al een feit, maar tot het einde van dit jaar geldt nog een transitiefase, waarin de huidige handelsafspraken geldend blijven. Downing Street heeft al gezegd deze overgangsfase niet te willen verlengen.