Er is veel te genieten in deze luide en schreeuwerige musical

De in Edgewater, Indiana wonende Emma is de enige op haar middelbare school die openlijk lesbisch is. Aanleiding voor de oerconservatieve Mrs. Greene, voorzitster van de PTA (Parent-teacher association), aanvullende eisen te stellen wat betreft het eindejaarsbal (de prom) van de school: bedekkende jurken en alleen heteroseksuele dates. Daar gaat Emma’s plan om met haar geheime vriendin Alyssa naar de prom te gaan, alwaar Alyssa publiekelijk uit de kast wil komen.

Enkele vrijwel uitgerangeerde, narcistische Broadwaysterren zien dit op Twitter en besluiten als „celebrity activists” naar Indiana af te reizen, al was het maar voor de publiciteit. Ze vallen een PTA-vergadering binnen – „We are liberals from Broadway!” – en eisen een inclusieve prom die voor iedereen toegankelijk is. De zwarte schooldirecteur Mr. Hawkins is het met ze eens, hij ziet de eisen van Mrs. Greene als een aantasting van burgerrechten. Maar de ouders willen geen ‘homobal’ en Mrs. Greene ziet de kwestie heel Amerikaans als „big government taking away our freedom of choice”. Zij wil absoluut geen inmenging van een stel ijdele Broadwaysterren. Maar die gaan natuurlijk onverstoorbaar hun eigen gang in hun missie Emma een onvergetelijk eindejaarsbal te bezorgen.

The Prom is een exuberante bewerking van de gelijknamige Broadwaymusical uit 2018. Met bekende sterren in de hoofdrol, zoals Meryl Streep als diva Dee Dee, Nicole Kidman als chorus girl Angie en James Corden als supernicht Barry. De regie is in handen van Ryan Murphy, die in 2018 een exclusieve deal bij Netflix tekende. Hij is hier op bekend terrein, eerder maakte hij de populaire tv-serie Glee (2009-2015), ook al een combinatie van highschoolfilm en musical met (deels) een homoseksuele insteek en viering van inclusiviteit.

Alles is luid en schreeuwerig aan The Prom, van de primaire kleuren van de kostuums en de wat overgeproduceerde songs tot de bijbelse boodschap „om je naasten lief te hebben”, zelfs als ze gay zijn. Murphy is sowieso niet van de subtiliteit. De camera beweegt bijna constant en de choreografie is overdadig. Toch is er veel te genieten in The Prom. Zo is Meryl Streep op dreef als de onbescheiden Dee Dee, die van haar fan Mr. Hawkins („ook hetero’s houden van Broadway”) leert hoe onbaatzuchtig te zijn. Kidman heeft een sterk dansnummer in Bob Fosse-stijl, ‘Zazz’, en het script kent enkele sterke oneliners, zoals dat het als lhbtqi’er beter is om te wonen in „places where it’s in to be out”. Het is zonneklaar dat dit vooralsnog niet in staten als Indiana is.

Musical The Prom Regie: Ryan Murphy. Met: Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan-Michael Key, Jo Ellen Pellman, Ariana DeBose, Kerry Washington. Vanaf 11 december op Netflix ●●●●●

