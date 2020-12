Eerste mens die geluidsbarrière doorbrak Chuck Yeager (97) overleden

Chuck Yeager, de Amerikaanse luchtmachtpiloot die kort na de Tweede Wereldoorlog als eerste mens met een vliegtuig door de geluidsbarrière brak, is overleden. Op het Twitteraccount van de 97-jarige Yeager verscheen dinsdag een bericht van zijn vrouw over zijn overlijden.

Yeager vloog in 1947 als 24-jarige in het experimentele straaljagermodel Bell X-1 meer dan 1065 kilometer per uur. Daarmee ging hij als eerste mens in de geschiedenis van de luchtvaart door de geluidsbarrière. Na afloop noemde Yeager de vlucht „prettig” en vergelijkbaar met een rit in een snelle auto. Hij werd in de Bell X-1 vanaf de romp van een B-29 bommenwerper gelanceerd om zijn topsnelheid te bereiken. Op 89-jarige leeftijd ging Yeager nogmaals door de geluidsbarrière, toen hij meevloog in een F-15-straaljager.

Lees ook: Hoor je jezelf als je door de geluidsbarrière vliegt?

In zijn autobiografie schreef Yeager later dat hij teleurgesteld was over wat hij in het straalvliegtuig zelf ervaarde van zijn unieke daad. „Er had een hobbel in de weg moeten zitten, iets dat je vertelde dat je zojuist een mooi, keurig gat in de geluidsbarrière had geslagen”, schreef hij. Over de boordradio had Yeager gezegd dat hij zijn beide oren nog had en er ook niks anders van zijn lichaam was afgevallen.

NASA-directeur Jim Bridenstine noemt het overlijden van Yeager „een enorm verlies voor de natie”. Yeager wordt in de Verenigde Staten beschouwd als een van de grootste piloten uit de geschiedenis. Hij diende van het begin van de Tweede Wereldoorlog tot 1975 bij de Amerikaanse krijgsmacht.

De Amerikaanse schrijver Tom Wolfe schreef eind jaren zeventig het boek The Right Stuff over Yaeger en andere piloten. Dat boek ging over een generatie gevechtsvliegers die na hun loopbaan als testpiloot de eerste generatie astronauten zouden moeten vormen. Op het boek is ook de film The Right Stuff uit 1983 gebaseerd. Yeager speelde in die film zelf de rol van barman op de Edwards Air Force Base, een luchtmachtbasis in Californië.