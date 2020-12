Eerste Kamer roept minister Ollongren halt toe

De Eerste Kamer ligt op ramkoers met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) over de Omgevingswet. Eerste Kamerleden van de coalitie en oppositie ergeren zich openlijk aan de manier waarop Ollongren die wet, een grote omvorming van de ruimtelijke ordening, „doordrukt” en trapten dinsdag hard op de rem, blijkt uit een ambtelijke notitie die is ingezien door NRC. Daarmee wordt de voorgenomen invoering van de wet, over een jaar, plots uiterst penibel.

De Eerste Kamer wordt minder politiek en krijgt minder te zeggen over grondwetswijzigingen – als het aan de Tweede Kamer ligt. Daar stemde een meerderheid dinsdag in met twee voorstellen van Ollongren. De senaat moet zelf nog stemmen, en een tweede lezing is bij beide grondwetswijzigingen vereist. Een van de voorstellen is om bij die tweede lezing voortaan de Eerste én Tweede Kamer gezamenlijk te laten stemmen. Als de 75 senatoren samen met de 150 Tweede Kamerleden zouden stemmen, slinkt hun invloed. Volgens het tweede voorstel worden de senatoren niet langer in één keer gekozen na de provinciale verkiezingen, maar wordt de helft van de senaat iedere drie jaar door een verkiezing ‘ververst’. Een snelgroeiende partij kan dan niet in één keer de senaat opschudden, zoals FVD met 12 zetels in 2019.

De Omgevingswet werd ooit aangekondigd als de ‘grootste wetsherziening sinds 1848’. Dat was in 2014, onder het kabinet-Rutte II. Bestemmingsplannen, een vergunning voor een dakkapel of een straatfeest, regels over bomenkap en geluidsoverlast: allemaal moesten ze worden samengebracht in één wet. Het fundament voor de hele operatie is een gigantische digitale infrastructuur: die neemt veel taken van ambtenaren over en moet de burger eenvoudig door het stelsel van regels leiden.

Steeds meer politieke frictie

Maar de invoering, die sinds het aantreden van het derde kabinet-Rutte in 2017 in handen is van Ollongren, leidde sindsdien tot steeds meer politieke frictie. Vooral in de Eerste Kamer groeit de ergernis: over grote problemen bij de softwareontwikkelaars en de gemeenten die er straks mee moeten werken, over de risico’s van een snelle invoering en over de vaart die Ollongren erachter zet.

Dinsdag bereikte de spanning tussen de Eerste Kamer en Ollongren een nieuw voltage. Met de invoeringsdatum in zicht – 1 januari 2022 – mogen de Eerste en Tweede Kamer zich vanwege alle aanloopproblemen nog één keer uitspreken om groen licht te geven. Met die tegemoetkoming wist Ollongren tot nu toe de steun van de senaat te behouden. Maar de afgelopen weken gaf ze wisselende signalen over wat ze gaat doen als de Eerste Kamerleden in meerderheid nee zeggen.

De Tweede Kamer, waar de coalitie zonder veel moeite aan een meerderheid kan komen, nam deze maand een motie aan die aandrong op opschieten. Uiterlijk eind januari zouden beide Kamers hun definitieve akkoord moeten geven. Ollongren werkt aan de uitvoering daarvan, zegt een woordvoerder van het ministerie. En dus is de Eerste Kamer zeldzaam boos.

De senatoren voelen zich overvallen door de haast van de Tweede Kamer en het ministerie. En ze spreken de zorg uit dat Ollongren onder tijdsdruk een meerderheid probeert af te dwingen – of een nee-stem straks gewoon naast zich neerlegt.

„We hebben als Eerste Kamer niet de ruggengraat van een naaktslak”, zegt Theo Rietkerk van het CDA. Coalitiepartner ChristenUnie uitte dinsdag in een commissieoverleg over de Omgevingswet eveneens „grote zorgen” over een overhaaste invoering, laten commissieleden weten aan NRC, en ook D66 twijfelt.

Een voor een benadrukken Eerste Kamerleden uit de commissie dat ze serieuze zorgen hebben over de wet, op basis van recente signalen. De gemeenten die de Omgevingswet in goede banen moeten gaan leiden – en een deel van de kosten dragen – zijn bijvoorbeeld kritisch, net als de softwareontwikkelaars.

„De minister is of onwetend, of in de leugens van haar eigen ministerie gaan geloven”, zegt directeur Lieuwe Koopmans van ontwikkelaar Tercera, die onder meer de provincies moet klaarstomen voor de Omgevingswet. Hij noemt de kans op een mislukking nu „levensgroot”. „Uitgerekend de aansluiting op die landelijke ict-voorziening was een groot drama.”

Het BIT, de ict-waakhond die de overheid zelf instelde om ict-projecten te toetsen en digitale blunders te voorkomen, noemde het vorige maand al de vraag of een „tijdige en succesvolle” invoering wel verenigbaar is. Ook de adviesafdeling van de Raad van State plaatste grote vraagtekens bij de wenselijkheid van een invoering, zolang onduidelijk is of de digitale infrastructuur op orde is en de gemeenten er klaar voor zijn.

Zowel de Raad van State als het BIT had het onderzoek al voor de zomer afgerond, maar hun bevindingen werden pas onlangs met de Kamer gedeeld, vertellen meerdere senatoren. In het geval van de Raad van State was het ministerie dat zelfs vergeten te doen: de griffie ontdekte per toeval dat die al geruime tijd op internet stonden, zeggen ingewijden. Dat wakkerde de onvrede onder senatoren verder aan.

‘Politiek hooliganisme’

Nadat een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter de motie schaarde die Ollongren opriep vaart te maken, lieten Eerste Kamerleden door de eigen griffie vastleggen dat zij óók mogen meepraten. Die voor intern gebruik bedoelde notitie, ingezien door NRC, benadrukt dat „de wens van de Eerste Kamer om een finaal afwegingsmoment te hebben” door Ollongren zélf is toegezegd.

Dinsdag besloten de Eerste Kamerleden per brief hun beklag te doen bij de minister over de slechte informatiepositie en de onwenselijkheid van een snel besluit. Ollongren móét in een reactie laten weten dat ze de senaat niet zal overslaan, zeggen senatoren. Een van hen spreekt van „politiek hooliganisme” als de minister weigert te luisteren.

Het ministerie wil niet reageren op vragen van NRC zolang Ollongren nog bezig is met de uitwerking van de Tweede Kamermotie. De indiener daarvan, Julius Terpstra (CDA), staat ook na de kritiek uit de senaat achter zijn aansporing op te schieten. „Het schip moet maar eens van de wal. Anders raakt de puf eruit.”