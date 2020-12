Eerste Europese rechtszaak om hersenschade bij sporters

Acht voormalig toprugbyers uit het Verenigd Koninkrijk kondigen een rechtszaak aan tegen hun sportbonden, omdat die het gevaar van hersenschade genegeerd zouden hebben. Het is de eerste keer dat topsporters uit Europa een rechtszaak aanspannen tegen bonden vanwege hersenschade. De kwestie kan in potentie grote invloed hebben op het rugby in Europa en, breder, op de manier waarop veilig wordt gesport in Europa.

De acht spelers, onder wie een rugbyer die in 2003 nog wereldkampioen werd met Engeland (Steve Thompson), zijn allemaal op relatief jonge leeftijd gediagnostiseerd met dementie. Bij alle spelers is door de artsen het vermoeden uitgesproken dat ze lijden aan de hersenziekte CTE. Dat is een progressieve hersenziekte die kan leiden tot gedrags- en stemmingsstoornissen, zoals agressie en depressie, en uiteindelijk tot dementie. De ziekte kan alleen tijdens pathologisch onderzoek na het overlijden worden gevonden. Dat is gebeurd bij honderden oud-footballspelers in de Verenigde Staten.

De rugbyers wijten hun klachten aan de vele klappen tegen hun hoofd die ze tijdens hun sportcarrière hebben opgelopen. Voormalig Engels international Steve Thompson (42) zegt in een verklaring dat hij niet kan terughalen dat hij in 2003 het WK in Australië won. „Ik kan me er niets van herinneren, zelfs niet dat ik in Australië was voor het toernooi. Als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan was ik nooit professioneel rugbyer geworden”, zegt Thompson.

De rechtszaak wordt aangespannen tegen de wereldrugbybond World Rugby en tegen de nationale rugbybonden van Engeland en Wales. Advocaat Richard Boardman van het Londense kantoor Rylands zegt dat er een „tikkende tijdbom” is van vele voormalige rugbyspelers die vroege dementie ontwikkelen. Boardman zegt meer dan honderd rugbyers, tussen de 20 en 50 jaar, bij te staan die dit soort klachten hebben. Als de rechtszaak van de acht rugbyers slaagt, zullen ook de andere sporters volgens Boardman een zaak aanspannen.

Volgens Boardman en de spelers wisten de rugbybonden al lange tijd dat klappen op het hoofd tijdens de sport voor veel schade op de lange termijn kunnen zorgen. „Het zou een logische eerste stap zijn als World Rugby en de Engelse en Welshe bond stoppen met het ontkennen van het probleem”, zegt Boardman.

Onlangs publiceerde NRC een onderzoeksverhaal waaruit bleek dat internationale sportbonden bewijzen negeren voor verbanden tussen hun sport en hersenschade, zoals dementie. Zo bleek onder meer dat een groep wetenschappers die door internationale sportbonden (ook rugbybonden) wordt ondersteund, systematisch publicaties negeert waarin wordt gewezen op het gevaar van sport voor de hersenen.

In potentie kan de aangekondigde rechtszaak grote invloed hebben op de sport in Europa. In de Verenigde Staten leidden vergelijkbare rechtszaken van grote groepen spelers tegen de National Football League (NFL) en de National Hockey League (NHL) tot miljoenenschikkingen en grote maatschappelijke druk om de sporten veiliger te maken. In het voetbal is, eveneens in het Verenigd Koninkrijk, felle discussie over de mogelijke schadelijkheid van kopballen voor de hersenen.

Hersenziekte Wat is CTE?

CTE staat voor Chronische Traumatische Encephalopathie. Het is een progressieve hersenziekte die veel is gevonden in de hersenen van oud-sporters. De ziekte werd onder meer bekend door de Netflix-documentaire Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez. Dat is een oud-footballspeler die tijdens zijn carrière een moord pleegde en in de gevangenis kwam. Na zijn zelfmoord werd de ziekte CTE gevonden bij pathologisch onderzoek; het verklaarde deels zijn criminele gedrag.

CTE wordt niet per se veroorzaakt door hersenschuddingen. Die kunnen ook schadelijk zijn, maar hebben andere gevolgen en er is een andere behandeling nodig.

CTE heeft ernstige gevolgen. Het begint meestal met migraine-aanvallen en geheugenverlies. Gedrags- en stemmingsstoornissen zoals agressie en depressie kunnen ook ontstaan. De ziekte kan ook leiden tot dementie, parkinsonisme en spraakstoornissen.

De oorzaak van CTE is tau. Dat is een eiwit dat zenuwcellen verbindt in de hersencellen. Tau-eiwitten kunnen zich op een verkeerde manier ‘ophopen’ in de hersenen, bijvoorbeeld door klappen tegen het hoofd tijdens de sport. Zenuwcellen functioneren dan niet meer goed, waardoor hersencellen afsterven. Bij de ziekte van Alzheimer veroorzaakt opgehoopte tau ook hersenschade. CTE is anders, omdat ook in een ander eiwit (TDP-43) een fout ontstaan. Als onderzoekers die combinatie van verkeerde gevouwen eiwitten zien onder de microscoop, kunnen ze constateren dat iemand lijdt aan CTE. Dit kan nu alleen nog nadat een patiënt is overleden, door pathologisch onderzoek. CTE wordt ook wel ‘boksersdementie’ genoemd, omdat het voor het eerst in de hersenen van overleden boksers werd gevonden.