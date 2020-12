Donaties blijven binnenstromen bij Trump: wat kan hij met al dat geld?

Bijna een half miljard dollar heeft president Trump in de weken rond de verkiezingen aan donaties binnengehaald – waarvan 207,5 miljoen ná de stembusgang op 3 november. Dagelijks krijgen miljoenen Amerikanen die zich op enig moment hebben opgegeven bij zijn campagne, e-mails en sms-berichten toegestuurd, verzonden uit naam van Trump en zijn zonen en andere medestanders.

In de eerste weken gingen die berichten nog over de verkiezingen – die Joe Biden heeft gewonnen, maar waarvan Trump de uitslagen in cruciale staten blijft betwisten. De afgelopen week is de boodschap terug gebracht tot de kern van de zaak: geef ons geld.

Nu eens noemt Trump de tweede ronde van de Senaatsverkiezing in Georgia als doel, dan weer gaat het om een „iconisch T-shirt” (met de tekst: ‘Tel alle wettig uitgebrachte stemmen’) of om de ‘Trump 2021-kalender’. Die laatste aanbieding geldt een jaaroverzicht met door first lady Melania persoonlijk uitgezochte foto’s. Zij heeft volgens de e-mail tegen haar echtgenoot gezegd: „Lieverd, ik wil dat Bas voorrang krijgt om als eerste deze kalender te ontvangen.”

Die fondsen onttrekken zich deels aan de strenge Amerikaanse regels voor campagnefinanciering. Met een substantieel deel van het geld kan Trump in feite doen wat hij wil: „Kandidaten mogen geld inzamelen voor juridische doeleinden of hertellingen. Politieke partijen mogen dat ook”, beaamt Richard Hasen per e-mail. De hoogleraar recht en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Californië, Irvine is specialist op het gebied van campagnefinanciering.

Hasen wijst erop dat driekwart van het geld dat Trump ophaalt, in een apart fonds gaat, Leadership PAC (Political Action Committee). Dit is een vehikel om geld in te zamelen voor andere politieke kandidaten. Deze PAC geeft Trump de armslag om het binnengehaalde geld na de verkiezingen in te zetten „voor algemene politieke doeleinden of zelfs voor persoonlijk gebruik”, aldus Hasen.

Grote bestedingsvrijheid

Uit deze inkomsten betaalt Trump de kosten van de vele rechtszaken die hij heeft aangespannen om de uitslag van de verkiezingen aan te vechten. Van de vele tientallen zaken die hij naar voren heeft gebracht in de staten Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania en Wisconsin hebben zijn advocaten er nog niet één weten te winnen. Hun argumenten zijn door verschillende rechters gekwalificeerd als „bizar”, „vergezocht” of „een Monster van Frankenstein”. De deadline voor het indienen een appèl tegen de uitslag verstreek dinsdag.

Maar Trump hóéft het geld niet op te maken aan rechtszaken. Dat de mails die hij rondstuurt spreken van een ‘Official Election Defense Fund’, betekent niet veel. Een fonds in die naam is niet officieel geregistreerd en de donaties gaan blijkens de kleine lettertjes naar hetzij de Donald J. Trump for President Inc. of naar een Trump Make America Great Again Committee. Van daaruit gaat een deel van het geld weer naar andere organisaties en andere bestemmingen. In die lettertjes staat ook dat de verdelingen van de gelden naar believen van de ontvangende organisatie mettertijd kan worden aangepast. Daarmee geeft Trump zichzelf enorme vrijheid het geld naar eigen inzicht te besteden.

De wervingspagina’s hebben nu wel een ruwe verdeling van de fondsen. In de ene opzet mag 50 procent van elke donatie worden aangewend om schulden af te betalen die tijdens de campagne zijn gemaakt. In de andere opzet gaat 75 procent van elke bijdrage hoger dan 5.000 dollar naar de organisatie Save America, een fonds waaruit toekomstige activiteiten van Trump worden gefinancierd.

Het kan dan gaan om een poging president te worden in 2024, maar er gaan ook geruchten over het opzetten van een tv-zender. Het resterende geld kan worden gebruikt voor de rechtszaken tegen de verschillende kiesraden. Hoeveel kosten daarmee gemoeid zijn, is onduidelijk. The Washington Post meldde dit weekeinde dat de advocaat van Trumps campagneteam, Jenna Ellis, die tot nog toe samen met Trumps prive-advocaat Rudy Giuliani optrekt in de juridische procedures, 30.000 dollar had ontvangen.

Voorsprong voor 2024

In de klein lettertjes is ook sprake van een ‘hoofdkwartierfonds’ dat van de bijdragen kan profiteren. Het geheel maakt een zeer ondoorzichtige indruk. Dat is de reden dat Robert Flaherty, chef-digitaal van Joe Bidens campagneteam, op Twitter de kwalificatie ‘simpelweg: graaien’ aan de wervingscampagne van Trump gaf.

Hoe dan ook is de gigantische voorraad geld die Trump in een maand tijd heeft ingeslagen op basis van onwaar gebleken claims en beschuldigingen, een politieke factor van betekenis. Als Trump daadwerkelijk besluit in 2024 opneiuw een gooi naar het presidentschap te doen, dan heeft hij hiermee een reuzenvoorsprong genomen op iedere andere Republikein die deelname zou overwegen. Hetzelfde geldt voor zijn greep op Republikeins-gezinde geldschieters. Bij de fondsenwerving zamelt Trump ook telefoon en e-mailgegevens in. Zodoende blijft hij niet alleen zijn oorlogskas, maar ook zijn grote netwerk van donateurs uitbouwen.