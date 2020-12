De man die als eerste sneller ging dan het geluid

Op 14 oktober 1947 maakte zich een klein, oranje vliegtuigje los van de bommenwerper die het naar een hoogte van acht kilometer boven de Californische woestijn had getild. In zijn krappe cockpit gezeten ontstak de piloot de raketmotor en terwijl de snelheidsmeter steeds verder uitsloeg stuurde hij zijn vliegtuigje naar dertien kilometer hoogte.

Op aarde was voor het eerst de knal te horen van een vliegtuig dat de geluidsbarrière doorbrak. Een kwartiertje nadat hij geschiedenis had geschreven zette testpiloot Charles ‘Chuck’ Yeager zijn Bell X-1 kalm aan de grond. Tot dan toe wist niemand of een vliegtuig bij die kritische snelheid – ‘Mach 1’, ruim 340 meter per seconde – niet uit elkaar zou vallen. In plaats daarvan was er nauwelijks iets te merken. „Alsof je een gat in gelei prikt”, zei hij later.

Chuck Yeager, die maandag op 97-jarige leeftijd is overleden, legde met zijn vlucht de basis voor de ontwikkeling van supersonische gevechtsvliegtuigen en het Amerikaanse bemande ruimtevaartprogramma.

‘The right stuff’

Yeager wilde niet dood, maar kwam vaak in de buurt. In 1953 bereikte hij in een ander toestel een snelheid van Mach 2.4, maar verloor bijna een minuut lang de controle. Door zulke acties, en zijn laconieke, bijna lijzige commentaar achteraf, bezat Yeager als geen ander wat the right stuff ging heten.

Die term, gemunt door new journalism-schrijver Tom Wolfe in zijn gelijknamige boek uit 1979, verfilmd in 1986, was een veronderstelde eigenschap die de allerbeste gevechtspiloten kwalificeerde als testpiloot en, later, astronaut. Dat had ook met magisch denken te maken. Als zo iemand verongelukte – en dat gebeurde tamelijk vaak, niet alleen bij testvluchten, maar ook bij ongelukken met snelle auto’s die ze erop na hielden – was het verleidelijk te zeggen dat diegene dan kennelijk niet over the right stuff had beschikt. Yeager had zelf overigens de pest aan de term. Het was geen cadeautje van de Schepper, maar hij had zich ervoor „uit de naad gewerkt”, zei hij. „Als er zoiets als the right stuff is bij piloten, dan is het ervaring”.

Vele onderscheidingen

Dat hij meerdere levens had, bleek al eerder. Als gevechtsvlieger schoot hij vanaf 1943 twaalf Duitse vliegtuigen neer, waarvan vijf op één dag. Hij kwam bij de luchtmacht als mécanicien, maar mocht meedoen aan de opleiding van piloten („Die hadden geen vieze handen en leuke meisjes”). In 1944 werd hij zelf neergeschoten boven Frankrijk, raakte gewond, maar werd de Pyreneeën over gesmokkeld en wist via Spanje terug te keren naar Engeland.

In de VS werd hij gestationeerd op de luchtmachtbasis Edwards, het thuis van het testprogramma en NASA’s astronautenopleiding. Met alleen middelbare school kwam hij zelf niet in aanmerking als astronaut, maar anders dan het grote publiek zag hij de romantiek daar ook niet zo van in: het was niet zelf vliegen, maar passief in een capsule zitten en „schakelaars overhalen” op instructie van ground control.

Van de astronauten die in de Gemini en de Mercury de ruimte in gingen, had hij er 26 opgeleid. Yeager vloog later talloze missies boven Vietnam en ging in 1975 met pensioen als de Amerikaanse vlieger met de meeste onderscheidingen ooit.

Behalve zijn alter ego, gespeeld door Sam Shepard, kreeg hij zelf ook nog een rolletje in The Right Stuff: Yeager stond achter de bar van Pancho’s, de pilotenkroeg.