‘Come Away’: romantische ode aan de verbeelding

Wat als Peter Pan en Alice (uit Wonderland) broer en zus waren geweest? Dat is de vraag die de inspiratie vormde voor de liefdevolle fantasyfilm Come Away. Hij neemt ons mee naar een meerkleurig gezin in een fictieve negentiende eeuw waarin in het ene shot kinderen met boomtakken schermen die in het volgende vlijmscherpe zwaarden zijn. Een omgekeerde roeiboot transformeert in hun fantasie direct al in een piratenschip in een boskreek.

Via een raamvertelling waarin de volwassen Alice aan haar kinderen vertelt over haar idyllische, maar ook door verdriet en verlies getekende jeugd, worden we meegenomen in een romantische ode aan de verbeeldingskracht. De kinderen gaan om hun ouders aan geld te helpen op avontuur in een dickensiaanse piratenstad waar zelfs Kapitein Haak en de Mad Hatter familieleden blijken.

Films en verhalen hoeven natuurlijk niet precies te kiezen voor wie ze willen zijn, volwassenen lezen en herontdekken Peter Pan en de belevenissen van Alice net zo graag als toen ze jong waren. Als het perspectief maar klopt.

Come Away weet soms niet te kiezen. Sommige scènes worden te veel over de hoofden van de jonge hoofdpersonen heen verteld, terwijl juist hun belevingswereld de meest intense momenten van de film oplevert.

Fantasy Come Away Regie: Brenda Chapman. Met: David Oyelowo, Angelina Jolie, Reece Yates, Jordan Nash, Keira Chansa, Anna Chancellor, Michael Caine. In: 63 bioscopen ●●●●●

