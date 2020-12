Explosies bij Poolse supermarkten in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther

Twee Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther en Aalsmeer zijn in de nacht van maandag op dinsdag zwaar beschadigd geraakt door een explosie, meldt de politie. In Aalsmeer brak na de knal een grote brand uit. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten.

In Aalsmeer kreeg de brandweer rond 3.00 uur een melding van een grote brand aan de Ophelialaan. Ruim een uur later was het vuur onder controle. Een bovengelegen woning is door de brandweer onbewoonbaar verklaard. Twee personen raakten lichtgewond en zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een kat heeft de brand niet overleefd.

Grofweg een uur na de brand in Aalsmeer, kreeg de brandweer een melding van een explosie in een winkel in het centrum van Heeswijk-Dinther. Daarbij is het pand zwaar beschadigd geraakt. Twintig bewoners van omliggende woningen zijn uit voorzorg tijdelijk geëvacueerd. Het is nog niet bekend wanneer zij terug naar huis mogen.

