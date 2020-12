Belangrijk schilderij van barokschilder Jordaens ontdekt in Belgisch stadhuis

Bij een inventarisatie van het stadhuis van Sint-Gillis bij Brussel is een belangrijk schilderij van de Zuid-Nederlandse barokschilder Jacob Jordaens (1593-1678) ontdekt. Het schilderij hing al zestig jaar in het kantoor van een bestuurder van de kleine Belgische gemeente. Al die tijd was verondersteld dat het om een kopie ging. Diverse keren is het werk in het verleden door experts getaxeerd. Omdat het drie meter hoog aan een muur in het stadhuis hing, is het bij die taxaties mogelijk nooit van de muur gehaald.

Na onderzoek is vastgesteld dat het een vroeg werk van de meester zelf is. Het gaat om de oudste bekende versie van De Heilige Familie, een voorstelling die Jordaens ook gebruikte voor drie andere schilderijen. Deze werken maken deel van de prestigieuze verzamelingen van het Metropolitan Museum in New York, de Hermitage in Sint-Petersburg en de Alte Pinakothek in München.

Jacob Jordaens, De Heilige Familie, 1617-1618. Foto Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Een jaar lang is onderzoek gedaan naar het schilderij, onder meer door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) en de experts van het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Dinsdag werd bekendgemaakt dat het schilderij met zekerheid is toe te schrijven aan Jacob Jordaens en dat 1617-1618 de meest waarschijnlijke datering is.

Atelier van Peter Paul Rubens

Uit dendrologisch onderzoek leerde men ook het een en ander over de jonge Jordaens. Het paneel van het ontdekte schilderij komt van dezelfde boom waar de jonge Antoon van Dyck (1599-1641), een ander meester van de barokke schilderkunst, hout van gebruikte voor verschillende van zijn composities. Dit versterkt de hypothese dat de jonge Jordaens en Van Dyck tegelijkertijd werkzaam waren in het atelier van Peter Paul Rubens.

De komende tijd zal De heilige familie verder worden onderzocht en gerestaureerd. Eind 2021 zal het schilderij in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel te zien zijn. Het werk zal er tentoongesteld worden in het hart van een van de belangrijkste verzamelingen van Jordaens ter wereld.