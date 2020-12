Begrafenis Tsjetsjeen die leraar ombracht schokt Frankrijk

In Frankrijk is met grote verontwaardiging gereageerd op de manier waarop de Tsjetsjeense moordenaar van de Franse docent Samuel Paty is begraven. Afgelopen zondag blijkt het lichaam van Abullach Anzorov in zijn geboortedorp Sjalazi, ten zuidwesten van de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny, met veel tamtam ter aarde te zijn besteld. Op een video van de begrafenis is te zien hoe tientallen mannen, al zingend en biddend, de met een groen kleed bedekte kist met Anzorovs lichaam door zijn dorp vervoeren.

De video, verspreid via sociale media, leidde tot diepe verontwaardiging in Frankrijk, waar nog altijd gerouwd wordt om de dood van Paty. De geschiedenisleraar uit Conflans-Sainte-Honorine werd half oktober op brute wijze onthoofd door de 18-jarige Tsjetsjeen. De dader werd doodgeschoten door de Franse politie. Hij zou gehandeld hebben uit woede over de spotprenten van de profeet Mohammed, die Paty aan zijn leerlingen had getoond. Verschillende video’s van de begrafenis gingen de afgelopen dagen rond op sociale media, de hashtag #SamuelPaty was trending op Twitter in Frankrijk.

Waar Frankrijk diep geschokt is over de moord, namen Tsjetsjeense prominenten het juist op voor Anzorov. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, die in zijn deelrepubliek een politiek en religieus schrikbewind voert, veroordeelde de moord weliswaar, maar verweet de Franse president Macron „provocaties en aanvallen op het geloof” toe te staan. Het feit dat Anzorov kon worden begraven, wordt eveneens uitgelegd als steunbetuiging aan zijn daad. Lichamen van gedode terroristen worden in Tsjetsjenië doorgaans niet teruggegeven aan nabestaanden.

In een woensdag gepubliceerde reportage van de Tsjetsjeense staatszender Grozny wordt Anzorov een „slachtoffer van provocaties” genoemd, en iemand „die in de kracht van zijn leven was en veel plannen niet heeft kunnen voltooien”. Nabestaanden stellen in de reportage dat zijn daad het gevolg is van de „openlijke islamofobie en de druk op gelovigen” in Frankrijk. Eerder nieuws dat een straat naar Anzorov zou zijn vernoemd, werd volgens de zender door het dorpshoofd van Sjalazi ontkracht als „nepnieuws”.

Ook in Rusland kregen de beelden van de begrafenis veel media-aandacht. Het Kremlin zag zich woensdag genoodzaakt om afstand te nemen van de steunbetuigingen. „Deze zienswijze staat ver af van de enige ware: de absolute veroordeling van deze moord en de ontoelaatbaarheid van dergelijke daden”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov tegen de Russische zakenkrant RBK.