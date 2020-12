Als Martin Ros een boek besprak, ging er evenveel aandacht uit naar hemzelf

Oud-uitgever en literair fenomeen Martin Ros is dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden aan het coronavirus. Dat meldde uitgeverij De Arbeiderspers, waar Ros meer dan dertig jaar gezichtsbepalend redacteur was en aan de wieg stond van gewaardeerde literaire oeuvres, van schrijvers als Maarten ’t Hart, Gerrit Komrij, Boudewijn Büch en Joost Zwagerman.

Bij het grote publiek werd hij bekend als radiostem bij de TROS Nieuwsshow: op zaterdagochtenden was hij een gepassioneerd boekbespreker die even enthousiast als curieus was, en invloedrijk.

Privé-domein

Martin Ros (1937), een katholieke jongen met een linkse liefde, werkte enige tijd als journalist bij de krant Het Vrije Volk, tot hij in 1964 begon bij de gelieerde uitgeverij De Arbeiderspers, die toen nog een fel socialistische signatuur had.

De succesjaren van de uitgeverij moesten toen nog aanbreken. Dat gebeurde gedurende Ros’ periode, in combinatie met de al even vermaarde uitgever Theo Sontrop. Er kwam een respectabel fonds voor Nederlandse fictie en non-fictie. Nieuw en succesvol was ook de introductie van de reeks Privé-domein, waarin dagboeken en andere egodocumenten van grote literaire namen werden opgenomen.

Ros ontfermde zich bovendien over vertalingen van literaire klassiekers, uit Frankrijk en Duitsland, het werk van Thomas Mann, maar ook de verzamelde werken van Nietzsche.

Wielrennen

Na 33 jaar, toen de tijden veranderd waren en de uitgeverij ook, werd hij aan de kant gezet, maar zijn rol in de literatuur was nog niet uitgespeeld – intussen had hij zelf ook boeken gepubliceerd, in het bijzonder over het door hem geliefde wielrennen. Hij was groot bibliofiel, onafscheidelijk van zijn groezelige plastic tasjes vol waardevolle werken. Maar vooral had hij al bekendheid verworven bij het grote publiek als boekrecensent op de radio.

Bij de TROS Nieuwsshow besprak Ros sinds 1985 op zaterdagochtenden een eclectische selectie van (vooral aanbevelenswaardige) boeken – met grote vurigheid. Niet zelden sprak hij zo bevlogen dat hij met de lucht in zijn longen het eind van zijn zin maar ternauwernood haalde. Hij maakte ook enige tijd deel uit van het besprekerspanel van tv-programma Ik heb al een boek (KRO), dat begin jaren negentig op televisie was.

Kennis en anekdotes

Wanneer Ros een boek besprak, gebeurde er iets, waarbij de aandacht evenzeer uitging naar Ros zelf als naar het besproken boek. „Als Martin tegen je sprak, was het alsof er in zijn strottenhoofd een machine van Tinguely in werking werd gezet: het piepte, knorde, juichte, joelde, hijgde en fluisterde, en vaak ook nog eens allemaal gelijktijdig”, schreef Joost Zwagerman, een van Ros’ protegés, in 2007. Ros was een vat vol kennis en anekdotes, die hij niet voor zichzelf hield. „Als je er de energie voor had, kon je bepaalde mededelingen uit het lawaai decoderen, en dan bleek het meer dan eens bijzonder zinnig wat hij zei.”

Dat hij in 2007 aan de dijk werd gezet door het radioprogramma, vervangen omwille van de „verjonging”, wekte dan ook protest op bij luisteraars – al was het ook duidelijk dat de liederlijke Ros zijn beste tijd gehad had, verhaspelend en warrig als hij steeds meer werd. Boekwinkelketen Selexyz zette nog een podcast met hem op, met matig succes: Ros werd steeds meer als een „ontremde paljas” in de media neergezet, zoals Joost Zwagerman eens schreef in NRC.

De laatste jaren leefde Martin Ros, te midden van zijn geliefde boeken, in een verzorgingstehuis in Amersfoort, waar hij dinsdagochtend „in alle rust”, aldus De Arbeiderspers, overleed.