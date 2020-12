Als de school maar openblijft en de sport doorgaat

08.00 uur

De eerste bespreking van jeugdpsychiater Heddeke Snoek gaat over een pubermeisje dat alleen nog met een emmer onder haar arm naar buiten durft. Het meisje vreest in het openbaar over te moeten geven. Ze heeft vermijdingsklachten, blijft liever binnen.

„Hoe zou het zijn als we een keer met haar gaan shoppen?”, vraagt de systeemtherapeut aan de andere kant van de behandelkamer. Een leuke oefening. „Ik dacht dat ze nog naar winkels ging”, zegt Snoek.

Heddeke Snoek Foto Bram Petraeus

Corona maakt vermijden makkelijker, ook van behandelingen. Het pubermeisje zei bijvoorbeeld steeds dat ze verkouden was, zodat de behandeling dan niet door kon gaan. „We zijn nu strenger”, zegt Snoek. Bij klachten moet ze zich laten testen. „Dan blijkt vaak dat ze toch kan komen.”

Wat betekent de pandemie voor kwetsbare jongeren aan kinderen? Voor de hulp die zij krijgen? Snoek laat meekijken met haar werk bij ggz-instelling Karakter, op een bedrijventerrein in Zwolle. Want, zegt ze: „Dit is óók wat zich elke dag in Nederland afspeelt.” Voorwaarde is dat de patiënten anoniem blijven.

Snoek vertelt dat je de gevolgen van de coronacrisis misschien niet in de harde cijfers terugleest – het aantal suïcides nam de afgelopen maanden niet toe – maar dat je wel ziet hoe het bestaan van degenen die in het gewone leven al niet meekwamen, nog veel ingewikkelder werd.

08.30 uur

„Even kijken hoor. Met welk programma moet ik nu vergaderen?” Voor Snoek – ronde bril, halflang haar – staan het scherm van haar werkcomputer, een MacBook, een iPad en haar telefoon. De dienstoverdracht van de nacht. Een arts-assistent knikkebolt voor de webcam. Ze heeft de hele nacht gewerkt en nog niet geslapen. Een jongen in Gelderland was thuis in ‘acute crisis’ geraakt en moest naar de crisisopvang. Alleen bleek in het hele land geen bed beschikbaar. „Soms denk ik: hoelang gaat dit nog goed?”

Zulke opnameplekken verdwenen afgelopen jaren, zegt ze. Als een gemeente, sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorgbudgetten, geen bedden heeft, hoeft er ook niet voor betaald te worden. Snoek vraagt zich af of ze nu tegen „een kritische grens” van de beddenafbouw zijn aangelopen. „Of heeft het toch iets met corona te maken?”

De jongen in Gelderland viel uiteindelijk vlak voor het licht werd thuis in slaap. Snoek zegt dat het anders „kiezen tussen kwaden” was geweest. Overnachten in een politiecel. Opvang in een crisisverblijf voor volwassenen. „Allebei mogelijk traumatiserend.” Ze hadden ook extra hulp kunnen vragen en hem thuis kunnen laten. „Maar familie is vaak uitgeput.”

09.00 uur

„Structuur”, zegt Heddeke Snoek, „vormt de bodem van een behandeling”. Als structuur wegvalt, verdwijnt behandelpotentie óók. „Kun je nagaan”, zegt ze, „hoe belangrijk het voor onze kinderen is dat scholen openblijven, sport doorgaat.” Thuis krijgen de kinderen die structuur niet altijd.

Hoeveel kinderen en jongeren psychiatrische hulp krijgen, wordt niet geregistreerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt wel bij hoeveel jongeren jeugdzorg krijgen. Vorig jaar waren dat er in Nederland bijna 445.000. Daar vallen jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering onder.

De Kinderombudsman zei in november dat de coronacrisis het verschil in levensgeluk tussen Nederlandse kinderen nog veel groter maakt. Ze zei ook dat kinderen die het moeilijk hebben, „weg moeten kunnen. De ontwikkelingskansen van kwetsbare kinderen worden bedreigd.”

09.15 uur

Toen de pandemie uitbrak werd beeldbellen het protocol. Maar met kwetsbare gezinnen is het soms lastig afspraken maken, niet iedereen nam de telefoon op. De helft van de ggz-medewerkers vond dat „de noodzakelijke kwaliteit van hulp en zorg” toen maar „gedeeltelijk” kon worden geboden, schreef het Trimbos in september.

„Alsof een brandweerman thuis moet blijven terwijl er ergens een gebouw in vlammen opgaat”, zegt René Goedhart. Hij is de systeemtherapeut en onderzoekt gezinsstructuren. Waren de ouders van moeder ook zo streng? Waarom werkt vader zo veel? Hij komt ook bij gezinnen over de vloer, dat kan nu weer doorgaan.

Goedhart zet zijn iPhone in een standaard voor de vergadering met het team dat kwetsbare gezinnen begeleidt, verpleegkundigen, psychologen, therapeuten en jeugdbeschermers.

Ze noemen kindernamen maar het gaat ook over de ouders. Die hebben hun eigen problemen, diagnoses, zorgverleden. Ze zijn afgehaakt, houden zorg af. „Met haar gaat het goed, ik schrok van haar moeder.”

„Hij is twee dagen niet naar school geweest. Zijn moeder is risicopatiënt.”

„Hij verliest zich in het schrijven van eigen verhalen. Alles begint door elkaar te lopen.”

„Zullen we vanmiddag nog op huisbezoek?”

Goedhart klikt de microfoon van zijn telefoon even uit en zegt: „Het woord corona wordt niet genoemd, maar indirect gaat het er wel over. Wij proberen van alles, andere organisaties proberen van alles. Maar sommige dagbestedingen en klassen voor speciaal onderwijs zijn nog steeds niet volledig beschikbaar.”

10.00 uur

„We doen allemaal ontzettend ons best, maar we zien óók dat het niet voldoende is.” De ogen van Heddeke Snoek wijken geen seconde van het scherm. Het hoofd van de autistische jongen is weer volgestroomd met dingen die niet lukken. Eten, aankleden, school, slapen. Het heeft hem overgenomen, soms staat hij letterlijk stil. Hij ging nog wel naar voetbal, maar dat ging ook een tijd niet door. Thuis gaat het niet langer. Over een paar maanden is hij volwassen. Waar moet hij dan wonen?

Zijn ouders zitten naast elkaar voor de webcam, voor een hoge boekenkast. Er is een autismecoach bij, en twee ambtenaren van de gemeente Zwolle – één verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de ander voor de zorg als de jongen straks volwassen is.

„Nog een half jaar voor hij achttien wordt”, zegt zijn moeder. „We vinden het heel verdrietig dat hij in zo’n leeg gat is gevallen.”

Snoek: „We moeten op zoek naar een plek waar hij nu heen kan, en na zijn achttiende ook kan blijven. Die knip van achttien jaar nekt ons elke keer.”

Autismecoach: „Ik krijg buikpijn als ik aan de wachtlijsten denk.”

10.20 uur

„Het is een vreselijke keuze”, zegt Heddeke Snoek. „Ouders moet je soms in bescherming nemen. Thuis gaat het niet meer, ook al willen ze zo graag. En zij moeten ook blijven staan.”

Snoek heeft vandaag, op haar werkdag van 8.00 tot 17.30 uur, acht besprekingen, schrijft twee herhaalrecepten uit, ziet vier patiënten, drie komen langs, een via videobellen, en werkt alle dossiers bij, om betrokken hulpverleners op de hoogte te houden. „Ik ren van afspraak naar afspraak.” De schakeltijd, waarin je ook kunt reflecteren, zegt ze, „is wegbezuinigd”.

13.00 uur

Mondkapje op. Door een lege hal naar de vergaderkamer. Mondkapje af. Zak krentenbollen open. Heddeke Snoek zegt haar collega’s, een psycholoog en een psychiater, dat het meisje met vermijdingsklachten intense home treatment moet krijgen. De collega’s begeleiden dat behandeltraject, waarbij vier maanden lang bijna dagelijks behandelaren over de vloer komen. Thuis, vinden ze, zie je dingen die je anders nooit te weten zou komen. Een autistisch kind in een huis waar altijd visite is. Ouders die het huishouden niet onder controle hebben. Een vwo-leerling krijgt dezelfde behandeling ook. De intake moet nog wel wachten, de ouders zijn nog in het buitenland voor werk.

13.30 uur

Als het nodig is, komen patiënten naar de behandelkamer van Heddeke Snoek. Er is een verdeling gemaakt van wie wanneer op de Karakter-locatie kan zijn om patiënten te zien. Waar mogelijk zien behandelaren hun patiënten via video.

Ook bij jongeren in crisis kijkt Snoek videobellend mee – met de hulpverleners die nog wel langs gaan. Is ze niet bang dat ze zo eens de verkeerde inschatting maakt, haar wordt verweten dat ze niet kwam toen het nodig was? „Afwegingen maken is het moeilijkste onderdeel van ons vak”, zegt ze.

Maar verkeerde afwegingen kunnen volgens haar altijd worden gemaakt, ook als je wél langs gaat. „Als ik me door angst laat leiden, krijg ik niet meer zekerheid.”

Ze ziet juist de voordelen: „Ik bespaar tijd omdat ik niet meer onderweg ben. Daardoor kan ik nu meekijken in situaties waar ik anders nooit was geweest.”

14.00 uur

Het meisje zit rechtop in de behandelkamer, haar voeten naast elkaar. Ze wil een antidepressivum. Nog elke avond zet haar moeder een bord met eten voor haar neus, al heeft ze al een maand geen avondeten gegeten.

„Als je gewicht niet omhoog gaat, ga je je niet beter voelen. Medicijnen gaan dan ook niet helpen”, zegt Snoek. „Hoe gaan we je eetstoornis aanpakken?”

„Dat weet ik niet.”

Lees ook dit interview: ‘We krijgen nu niet allemaal ineens psychische stoornissen’

„Je geeft je stemming een vier, zei je. Zakt het ook wel eens daaronder? Dat je niet meer wilt leven?” Het meisje begint zacht te snikken. Ze zegt: „Een vier is misschien hoog ingeschat.”

„Moet je jezelf wel eens tegenhouden?”

„Weet ik niet.”

„Denk je wel eens na over hoe je het zou doen?”

„Het blijft bij gedachten.”

„Kun je je herinneren wanneer het goed met je ging?”

„Dat is te lang geleden.”

„Wat vond je toen leuk om te doen?”

„Tekenen. Maar daar ben ik te perfectionistisch voor geworden. Als ik teken, gum ik alles weer uit.”

Heddeke Snoek zegt het meisje dat ze hoopt dat ze motivatie vindt, al is het maar een klein beetje. „Dan komt de rest ook. Echt.” In haar dossier schrijft ze: „Veel gedachten over de dood, geen actieve suïcidewens.”

15.00 uur

Het is nog lastig te zeggen wat door de pandemie komt en welke problemen er anders ook waren geweest. „Onderzoek loopt nog, er zijn nog niet genoeg resultaten.” Maar wat Heddeke Snoek ziet: meer agressie. Ontregeling van autistische jongeren. En problemen bij meisjes met eetstoornissen. Het zijn er meer, ze zijn ernstiger ziek – ze verliezen meer gewicht in kortere tijd. „Veroorzaakt door gebrek aan structuur”, vermoedt Snoek.

„We beginnen de effecten echt te zien”, zegt ze. „Het duurt te lang. Alle zeilen die de afgelopen maanden zijn bijgezet, raken uitgeput.”