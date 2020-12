Akkoord over nieuwe cao voor medewerkers PostNL

Vakbonden en PostNL hebben na een lang en moeizaam onderhandelingsproces dinsdag een definitief akkoord bereikt over een nieuwe cao met een looptijd van twee jaar. Onder het akkoord krijgen zo’n 18.000 medewerkers van PostNL, behalve de postbezorgers die een eigen cao hebben, stapsgewijs een loonsverhoging van 5,5 procent. Dit jaar gaan zij er 2,5 procent op vooruit en volgend jaar nog eens 3 procent.

Leden van de vakbonden Bond van Post Personeel (BVPP), CNV Publieke Diensten en FNV stemden de afgelopen tijd in meerderheid voor de nieuwe cao voor PostNL en een losse cao voor zaterdagmedewerkers. De cao loopt van 1 april 2020 tot 1 april 2022. Onderdeel van het akkoord is een eenmalige bonus van 250 euro als blijk van waardering voor het werken tijdens de coronacrisis. Daarnaast krijgen de PostNL-medewerkers eenmalig 0,5 procent van hun jaarsalaris uitgekeerd, plus een resultaatsafhankelijke bonus van 2 procent over 2020. Voor thuiswerkers geldt dat zij maandelijks een vergoeding van 45 euro netto krijgen.

Vakbonden BVPP en CNV kwamen medio november al tot een principeakkoord met het postbedrijf. FNV wilde deze eerst voorleggen aan haar achterban. De vakbond was niet direct enthousiast en stelde dat het personeel meer moest meeprofiteren van de goede resultaten van PostNL en wees op het ontbreken van afspraken over meer vaste contracten. De vakbond gaf in tegenstelling tot CNV en BVPP geen „positief stemadvies” in november. PostNL meldt dinsdag dat het onder de nieuwe cao meer pakketbezorgers in loondienst neemt en dat er afspraken zijn gemaakt over „duurzame inzetbaarheid” van medewerkers.