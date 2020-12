Agressieve alg bedreigt koraalrif

Alsof koralen het niet al zwaar genoeg hadden. Opwarming. Verzuring. Orkanen. Vervuiling. Ziektes, waaronder een virus dat ‘de witte plaag’ genoemd wordt. Knabbelende zee-egels, zeesterren, zeenaaktslakken en papegaaivissen. En dan zijn er nu óók nog eens agressieve, korstvormende algen, die jonge koraalpoliepen wegconcurreren en riffen overwoekeren. In Scientific Reports beschrijven Britse en Amerikaanse biologen de zorgelijke opkomst van deze algenkorsten in het Caribisch gebied.

Koralen en algen kennen van nature een gunstig samenwerkingsverband: kleurrijke eencellige algen zorgen dankzij fotosynthese voor voedingsstoffen, en de koraaldiertjes (kleine poliepen, te vergelijken met zeeanemonen) zorgen voor de huisvesting. Dat die symbiose niet onvoorwaardelijk is, blijkt uit de opwarming van de oceanen: als de watertemperatuur te sterk stijgt, worden de algen afgedankt. Dat proces, bleaching (verbleking) zorgt op grote schaal voor afsterving van het koraal – ook in de Caribische wateren.

Nieuwe aanwas

De koraalriffen zijn verzwakt, kortom, en hebben nieuwe aanwas nodig – jonge koraalpoliepen – om te blijven voortbestaan. In de eerste fase van hun leven zweven rifkoraallarven nog in het oceaanwater, tot ze een goede vestigingsplek hebben gevonden. Daar kúnnen korstvormende algen bij helpen: bepaalde soorten produceren een ‘biofilm’ (een flinterdunne laag met micro-organismen waarin de koraalpoliepen zich thuisvoelen. „Die algen noemen we coralliene kalkalgen”, vertelt marien ecoloog Erik Meesters van Wageningen Marine Research. „Ze halen net als de koralen zelf kalk uit het water en leggen dat vast, waarmee ze het rif ook helpen te verstevigen. Als je een rif ziet als een huis, dan zijn de koralen de grote stukken steen en de kalkalgen het cement.” Maar bepaalde korstvormende kalkalgen van het geslacht Peysonnelia werken juist averechts op die vestiging, schrijven de onderzoekers. Sinds 2010 worden die zogenoemde PAK’s (Peysonnelia-algenkorsten) vaker gezien in het gebied.

De Caribische regio wordt van nature sowieso al gekenmerkt door relatief lage aantallen koraalnakomelingen – zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de Indische Oceaan en het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan. Het lijkt erop dat in de riffen in die regio nu steeds vaker snelgroeiende soorten de overhand krijgen, zoals sponzen en macroalgen, ten koste van het langzamer groeiende koraal.

De biologen bestudeerden het dna van korstalgen uit diverse plekken in het Caribisch gebied, en ontdekten zo dat vooral de PAK-soort Ramicrusta textilis wijdverspreid is. Ook deze soort produceert een biofilm, maar er komen veel minder Pseudoalteromonas-bacteriën in voor dan bij de koraalvriendelijke korstalgen. Juist die bacteriën zorgen voor een gunstig vestigingsmilieu voor de koraallarven.

Het is gewoon oorlog onder water Erik Meesters marien ecoloog

Dat de bacteriedichtheid zo laag ligt bij de PAK’s komt door de productie van bepaalde zuren. Daarmee houden ze ziekteverwekkers en grazende vissen op afstand, en belemmeren ze dus ook de koralengroei. Meesters: „Het is gewoon oorlog onder water. De ene soort heeft stekels om zich te verdedigen, de andere een hard skelet, weer een ander zorgt dat-ie vies smaakt. Die zure stoffen van de PAK’s zijn een vorm van chemische oorlogsvoering.”

De korstalgenmatten zijn relatief robuust – ze bleken zelfs bestand tegen orkanen – dus eenmaal gevestigd zullen ze niet gauw weer verdwijnen. Meesters: „Jammer is dat de auteurs nauwelijks ingaan op de oorzaak van de recente toename. Die algen zijn er altijd geweest, maar nu profiteren ze blijkbaar van veranderende omstandigheden. Ik vermoed dat het met de waterkwaliteit samenhangt, juist ook omdat het probleem optreedt bij ondiepe koraalriffen, relatief dicht bij de kust – daar is veel vervuiling.”

Hoewel de PAK’s toenemen in het Caribisch gebied, nemen andere kalkalgen er juist op grote schaal af, zegt hij. „Al is de Sababank een positieve uitzondering. Die ligt verder van de bewoonde wereld, in schoner water. Daar vind je de PAK’s niet, en komende andere kalkalgen juist nog in grote hoeveelheden voor. Ik verwacht dus ook dat het huidige probleem zal afnemen als de waterkwaliteit verbetert.”