Adventskalender van De Kleine Komedie bijna miljoen keer bekeken

Wat zit er vandaag weer achter het vakje van de adventskalender van De Kleine Komedie? Een liedje van Kiki Schippers of Claudia de Breij? Een conference van Glodi Lugungu of Ronald Goedemondt misschien?

De adventskalender is in ieder geval een groot succes. Al bijna een miljoen mensen keken de afgelopen week naar de filmpjes van cabaretiers, comedians en kleinkunstartiesten. „We hoopten op 500.000 kijkers na 31 december, dus dit hadden we echt niet verwacht”, vertelt Vivienne Ypma, directeur van de Kleine Komedie. „We zijn blijkbaar allemaal toe aan iets vrolijks. Ik kreeg een mailtje van een vrouw die zei: ‘Ik ben ernstig ziek. Deze tijd maakt me niet vrolijk, maar nu heb ik elke dag een lach op mijn gezicht als ik een raampje mag openen’. Daar krijg je toch kippenvel van?”

Het project ontstond in oktober toen er nog in de lucht hing dat de theaters tot januari dicht zouden gaan. Ypma had net een gesprek gehad met een trouwe klant bij De Kleine Komedie. „Zij vertelde mij: ‘We willen jullie als familie graag helpen, maar wel met een project waar het publiek ook echt iets aan heeft.’ Dit idee paste daar precies in.” De kosten van de kalender, ongeveer 50.000 euro, zijn zo gedekt door een anonieme mecenas.

Magie van het theater

Het knappe van het project is dat de filmpjes de warmte en de magie van het theater hebben weten te vangen, anders dan de eerste livestreams en video’s van cabaretiers aan het begin van de coronacrisis. Die waren − wat logisch was door de lockdown − vaak opgenomen achter een webcam met soms de was en de hond nog in beeld en in blikkerige kwaliteit. „Onze zaal is heel sfeervol en dat ervaar je als publiek als je in het theater zit. We wilden mensen dat magische gevoel geven bij deze video’s en daarom hebben we het theater met de pluche stoelen en kroonluchters als achtergrond gekozen.”

Cabaretduo Yentl en de Boer doet mee aan het project. Aan het begin van de lockdown schreven ze het lied dat ze in de adventskalender spelen. Het nummer ‘Aanraking’ is een pareltje: grappig, actueel en met goede observaties over de tijd dat vieze handen en knuffels nog normaal waren. Zo zingen ze: ‘Je had slappe handen die lagen in je hand als een kipfilet en daar schudde je dan mee.’ Of: ‘Je moest knuffels geven aan mensen met verdriet maar wanneer je los moest laten dat wist je niet.’

Yentl Schieman: „In de eerste weken kwamen veel dramatische nummers voorbij.” De Boer: „Ik wilde eerst ook zoiets schrijven maar Yentl zei, willen we zo’n zwaar lied maken?” Schieman: „Toen dachten we opeens dat je veel aanraking niet per se mist. Zoals handen schudden, want die handen komen overal. Zitten mensen mee in hun mond, of aan allerlei vieze dingen.” De Boer: „Ik ben ook minder bezig met of ik stink of niet.” Grappend: „Als ik nu zwetend de fiets af stap denk ik, chill, ik kan lekker mijn stinkende zelf zijn.”

Naast Yentl en de Boer zijn nu de vakjes van Brigitte Kaandorp en Theo Nijland, Martijn Kardol, Paul de Munnik en Ricky Koole, Erik van Muiswinkel, geopend, maar ook een livestream van DJ St Paul, Lucky Fonz III, Remy van Kesteren, en Donna Blue die tijdens de avond van de ballade is opgenomen en een leuke anekdote van Jochem Myjer die hij thuis heeft ingesproken.

Ypma: „Wat ik me niet eens zo had gerealiseerd: de kalender is een mooie manier om publiek kennis te laten maken met jonge makers. Ik kreeg een berichtje van iemand die zei: ‘Wat leuk, ik had Martijn Kardol nog nooit gezien, maar ik ga nu zeker keertje kijken.’”

Grote vraag is natuurlijk welke artiesten nog meer achter de vakjes zitten. „Dat blijft een verrassing.” Maar aan de aankondiging op de site te zien, komen de artiesten die aan het begin van dit stuk worden genoemd, in ieder geval nog voorbij.

De Kleine Komedie Adventskalender. T/m 1 jan. op T/m 1 jan. op dekleinekomedie.nl